Scosamento bilancio, Gualtieri: "35 miliardi per il lavoro, 40 alle imprese"

Dl agosto: Gualtieri, sara' varato la prossima settimana - Il decreto di agosto "sara' varato la prossima settimana anche sulla base di un confronto costruttivo con il Parlamento". Cosi' il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intervenendo in Aula al Senato prima del voto su Pnr e scostamento. "Le maggiori risorse - ha spiegato il ministro - saranno utilizzate per intervenire prioritariamente su occupazione, fisco e liquidita', enti territoriali, istruzione e altre misure generali e settoriali a sostegno della crescita". "Il contesto - ha sottolineato Gualtieri - risente ancora del lockdown e della debolezza della domanda interna ed estera ed e' a necessario proseguire con il sostegno" all'economia "prorogando e rafforzando alcune misure in vigore, rendendole piu' selettive e accompagnandole sempre piu' con interventi piu' mirati al sostegno di crescita e occupazione". "Per finanziare queste misure il governo presenta una nuova relazione con la quale chiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, comprensivo dei maggiori interessi passivi" sul debito.



Gualtieri, affronteremo sfida con impegno di tutti - "Abbiamo davanti una sfida impegnativa e una opportunita' unica. Sono certo che nel rispetto dei ruoli e con l'impegno di tutti sapremo coglierla". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel suo intervento al Senato sullo scostamento.



Gualtieri, basta polemiche irresponsabili - "E' bene che da parte di tutti si evitino polemiche pretestuose e irresponsabili". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al Senato nel dibattito sul nuovo scostamento, ricordando che "l'Italia ha superato la fase acuta del contagio e le misure di contenimento sono state efficaci".



Gualtieri, nostre scelte guidate dall'ascolto - "E' bene che ci sia il coinvolgimento piu' largo possibile non solo del parlamento, ma di tutte le forze. Le nostre scelte saranno mosse dalla ragionevolezza e guidate dall'ascolto" anche per la stesura del piano di rilancio. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al Senato nel dibattito sul nuovo scostamento.



Gualtieri, lavorare insieme su Piano rilancio - "E' fondamentale lavorare insieme per presentare un piano di rilancio e resilienza adeguato, che possa affrontare i problemi di fondo dell'italia. Sara' un piano con obiettivi precisi e dettagliati, da presentare in autunno per dare certezza agli operatori economici". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al Senato nel dibattito sul nuovo scostamento.



Dl agosto: Gualtieri, discutiamo su tasse ma tema risorse - "Sul fisco occorre tenere conto degli oneri degli interventi rispetto alla dimensione dello scostamento, e quindi in questo caso la disponibilita' e' quella a un confronto approfondito con l'opposizione sui contenuti specifici del decreto". Cosi' il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intervenendo in Aula al Senato prima del voto su Pnr e scostamento.



Gualtieri, moratoria mutui e fondi pensioni invalidita' - "Gli interventi su automotive e turismo sono stati sollecitati come urgenti da tutti i partiti, cosi' come la proroga della moratoria sui prestiti bancari, gli interventi sul terremoto o i pertinenziali. Per quanto riguarda gli temi specifici che sono stati posti, posso senz'altro ribadire che il governo garantira' le risorse necessarie all'attuazione della sentenza della Corte costituzionale sull'adeguamento delle pensioni di invalidita', e che sul lavoro e' nostra intenzione fornire incentivi di carattere contributivo per il lavoro". Cosi' il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intervenendo in Aula al Senato prima del voto su Pnr e scostamento.



Gualtieri, misure frutto dialogo anche con opposizione - "Molte delle misure che ho anticipato scaturiscono da un dialogo con il Parlamento e l'opposizione e anche di enti locali, comuni e regioni. Il doveroso ristoro delle mancate entrate per Regioni e Comuni e' atteso da sindaci e presidenti di tutti i partiti. Credo che in questa Aula nessuno si voglia assumere la responsabilita' di non fare approvare i bilanci e garantirne l'equilibrio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al Senato nel dibattito sul nuovo scostamento.



Gualtieri, ripresa economica gia' in atto - Le misure del governo hanno "posto le basi di una ripresa economica che e' gia' in atto, anche se nel 2020 non potra' compensare la caduta del pil determinata nei mesi piu' difficili del lockdown. La nostra economia ha ripreso la salita, a maggio la produziuone industriale ha registrato un forte rimbalzo, appena si sono riaperti i settori e il distanziamento e' stato allentato, stimiamo che la ripresa sia continuata in giugno e luglio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al Senato nel dibattito sul nuovo scotamento.



Gualtieri, sforzo enorme, 35mld a lavoro, 40 imprese - Il governo finora ha fatto "uno sforzo enorme" per contrastare gli effetti del Coronavirus, mettendo in campo misure "per 6 punti percentuali di Pil", circa 100 miliardi. Cosi' il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intervenendo in Aula al Senato prima del voto su Pnr e scostamento. Di questi "35 miliardi sono andati e andranno per il lavoro e gli ammortizzatori, piu' di 40 per le imprese piu' di 12 per le regioni e gli enti territoriali, piu' di 11 a sanita', scuola e servizi sociali".



Gualtieri, obiettivo ripresa duratura e sostenibile - "Scostamento e pnr rappresentano bene le due dimensioni dello sforzo che il governo sta effettuando per misurarsi con gli effetti economici della pandemia e per definire le linee di una azione di riforma piu' ampia per rendere la ripresa duratura e sostenibile". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al Senato nel dibattito sul nuovo scostamento.