Scuola: Sasso, 1 mld e 125mln per sicurezza edifici, ok proposte Lega

"1 miliardo e 125 milioni di euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica degli edifici scolastici. Recepite le proposte della Lega. Esprimo soddisfazione per il provvedimento firmato oggi dal Ministro Bianchi e da me condiviso con cui vengono stanziati agli Enti Locali queste ingenti risorse finora non utilizzate dal Miur e che non riguardano il Recovery Plan. Ho già segnalato al Ministro la necessità di implementare questi fondi prevedendo la creazione di mense scolastiche ed ambienti di refezione. Tutto questo per poter effettivamente pensare ad una estensione del tempo pieno in tutta Italia, in particolare al Sud dove questo servizio è negato alle famiglie proprio per mancanza di strutture adeguate. Un cambio di passo notevole rispetto al passato".



Così il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso.