Senato: nessun taglio dei vitalizi. 700 parlamentari rimborsati con 22 milioni

Senato: nessun taglio dei vitalizi. Ex parlamentari rimborsati con 22 milioni

Doccia gelata nella tarda serata di ieri per i sostenitori del taglio dei previlegi ai parlamentari. Il Senato attraverso il Tribunale Interno di Palazzo Madama ha deciso di annullare la norma sui tagli dei vitalizi agli ex senatori, accogliendo il ricorso presentato da 700 politici che non siedono più al Senato. La Commissione Contenziosa, - si legge sul Messaggero - ha deciso a maggioranza. Essendo composto da 5 senatori i due voti contrari sono stati quelli dei senatori della Lega Simone Pillon e Alessandra Riccardi, recentemente approdata al Carroccio dopo essere stata eletta con i 5Stelle.

Tra i primi commenti - prosegue il Messaggero - quello del reggente 5Stelle Vito Crimi: "La casta si tiene il malloppo". "Sui vitalizi una scelta insostenibile e sbagliata. La cassa integrazione è in ritardo e si rimettono i vitalizi. Non è la nostra Italia", scrive in un tweet il segretario Pd Nicola Zingaretti. E quello del leader della Lega, Matteo Salvini: "Cercheremo di cambiare la sentenza". La decisone del Tribunale del Senato dà ragione a circa 700 ex senatori che avevano fatto ricorso contro i tagli varati con una delibera della Presidenza di Palazzo Madama (non con una legge) il cui valore complessivo era di 22,2 milioni su un bilancio complessivo del Senato vicino ai 500 milioni di euro.Che cosa succederà in pratica? Che gli ex senatori torneranno ad avere il vitalizio pieno. Nel Bilancio del Senato non si crea alcun buco perché i 22,2 milioni erano stati accantonati. Resta da capire cosa accadrà ora alla Camera dove il contenzioso sui vitalizi è ancora in corso.