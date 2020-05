Sfiducia Bonafede, il ministro: "Dibattito viziato".Voto, Renzi lascia libertà

Sfiducia Bonafede, il ministro: "Dibattito viziato da allusioni e illazioni"

"Quando si giura sulla Costituzione come ministro della Repubblica, si decide di essere, in tutto e per tutto, uomo delle istituzioni". Così il Bonafede inizia la sua replica in Aula al Senato, sottolineando che "in queste ultime tre settimane, fuori da qui si è sviluppato un dibattito gravemente viziato da allusioni e illazioni; per rispetto delle istituzioni, piuttosto che alimentare le polemiche ho condiviso, fin dall’inizio, l’esigenza del Parlamento di un confronto che si è già sviluppato, al Senato, con quattro interrogazioni a risposta immediata, e alla Camera, con due interrogazioni a risposta immediata, un’audizione in commissione giustizia e un’informativa urgente in aula". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato in Aula al Senato. Il premier ascolta la replica del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede alle mozioni di sfiducia presentate nei suoi confronti. Di fianco a Conte il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il premier indossa anche la mascherina e siede rispettando il distanziamento dagli altri componenti dell'esecutivo presenti (tra gli altri, Stefano Patuanelli, Federico D'Incà e Vito Crimi).

"Il piano per la prevenzione e il contrasto del contagio, non solo c’era, ma, almeno fino a questo momento, ha anche funzionato" ha scandito il Guardasigilli. "I giudici hanno applicato leggi vigenti, nella migliore delle ipotesi, da più di 50 anni e che nessuno aveva mai cambiato" ha precisato Bonafede sul nodo delle scarcerazioni dei detenuti. Quanto al discorso sulla prescrizione, interrotto proprio per lo scoppio dell'epidemia a febbraio, il ministro afferma: "La garanzia del diritto alla difesa e la ragionevole durata del processo sono due valori imprescindibili che vanno di pari passo e che rappresentano l’obiettivo principale delle riforme del processo civile e del processo penale".

Sfiducia Bonafede, Renzi lascia libertà di voto ai senatori di Italia Viva

Secondo quanto riferisce chi ha partecipato al breve incontro dei senatori di Italia viva, Matteo Renzi ha messo in chiaro una cosa, in vista del voto sulla mozione di sfiducia al ministro della Giustizia: noi non cerchiamo posti di governo, non vogliamo poltrone. Ci addossano - questo il ragionamento del leader di Iv - la responsabilità di voler far cadere il governo ma vogliamo soltanto che le cose vadano bene per il paese. Renzi - sempre secondo quanto riferiscono le stesse fonti - avrebbe spiegato che in questo momento votare una mozione di sfiducia è difficile, toppo complicato in quanto il Paese attraversa un momento complicato. Ma Iv - la tesi del leader di Iv - non arretrera' sulle battaglie sulla giustizia. In ogni caso Renzi - sempre secondo le stesse fonti - avrebbe lasciato libertà di manovra ai suoi. La discussione nell'Aula del Senato e' iniziata. Ad intervenire sara' anche Renzi.

Sfiducia Bonafede, Bonino: discutere su politica sulla giustizia Paese

"A chi mi dirà che non si può sfiduciare il ministro per non far cadere il governo ricordo che qui oggi si discute di quale politica per la giustizia serva all’Italia. E sono convinta che se la continuità del governo dovesse significare la continuità della politica della giustizia che il ministro Bonafede ha praticato, invito tutti a considerare che l’Italia non ne avrebbe nessun giovamento, neanche nei dati della ripresa che vogliamo affrontare", così comincia il proprio intervento Emma Bonino, promotrice della seconda mozione di sfiducia a carico del ministro Bonafede. "La risposta non può essere che non si può far cadere il governo", ha aggiunto.

Sfiducia Bonafede, Lega voterà anche mozione sfiducia Bonino "Votiamo perchè ci sia un ministro che si occupi davvero di giustizia, di carceri sicure, di processi più rapidi e di certezza della pena". Così il segretario leghista Matteo Salvini, confermando che il suo partito voterà, oltre a quella presentata dal centrodestra, anche la mozione di sfiducia ad Alfonso a Bonafede presentata da Emma Bonino e Più Europa.

"Chiediamo le sue dimissioni - ha sottolineato - non perché lei è sospettato ma perché non vogliamo un ministro della Giustizia che sia il rappresentante della cultura del sospetto. Pensiamo che la Giustizia sia una istituzione di garanzia dei diritti dei cittadini, imputati e condannati compresi, non un mezzo di lotta politica, di rivoluzione sociale o di moralizzazione civile", ha aggiunto.

Sfiducia Bonafede, Giarrusso (ex M5s): "Ministero consegnato agli amici di Palamara"

"Certamente lei è una persona perbene e nessuno lo può negare. Ma siamo qui per esaminare tutto il suo operato da ministro. Lei ha tradito 11 milioni di cittadini che ci avevano mandato in Parlamento per combattere la mafia. E quel segnale era impersonato da un simbolo, Di Matteo, sbandierato in campagna elettorale come destinatario di importanti incarichi", mentre "il ministero è stato consegnato a una banda di amici di Palamara", ha detto in Aula, rivolgendosi al ministro Bonafede, il senatore ex M5S Mario Giarrusso , durante la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del guardasigilli. "Le persone perbene si dimettono di fonte a questi disastri", ha rimarcato Giarrusso. Poi lo stesso Giarrusso, manda letteralmente a quel Paese un collega senatore che gli rivolgeva un non precisata lamentela, probabilmente sulla prolissità dell'intervento.

Sfiducia Bonafede, Mirabelli (Pd): "Mozioni strumentali, attacchi a governo"

"Voteremo con convinzione contro le mozioni in discussione oggi. Lo faremo per ragioni di merito e di metodo. È evidente il tentativo delle opposizioni di usare un tema tanto importante e tanto delicato come quello della giustizia per provare a far cadere il governo scommettendo sulle differenze che convivono in una maggioranza di coalizione". Così Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori del Pd nel suo intervento in aula sulle mozioni di sfiducia al ministro Bonafede. "La strumentalità di tutto ciò è evidente ma noi non siamo come quelli che aboliscono la prescrizione stando in maggioranza e quando vanno all’opposizione gridano allo scandalo e vogliono reintrodurla, nè come quelli per cui dire tutti dentro o tutti fuori è uguale se serve ad indebolire il governo. Per noi - aggiunge - una opposizione che in questo momento, tanto grave e difficile per il Paese sceglie questa strada, la strada delle sfiducia individuali prima al ministro dell’Economia e ora a quello della Giustizia, è una opposizione senza argomenti".