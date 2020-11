Politica

Lunedì, 9 novembre 2020 - 09:14:00 Sileri: "Me ne frego del 5s, Pd, Lega. Volete capire che siamo in guerra?" La sfuriata di Sileri: "Vogliamo capire che siamo in guerra! Stiamo lottando per salvare l'Italia. Me ne infischio di 5stelle, PD, della Lega: chi se ne frega"