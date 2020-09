Silvio, Zangrillo: "Condizioni stabili. Cauto ma ragionevole ottimismo"

Berlusconi: Zangrillo, cauto ma ragionevole ottimismo

Le condizioni cliniche dell'ex premier Silvio Berlusconi positivo al Covid, ricoverato al san Raffaele di Milano, "permangono stabili. Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo". Lo ha comunicato il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell'U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, in un aggiornamento sulle condizioni del suo paziente.

Berlusconi, Zangrillo: "Paziente a rischio ma quadro confortante"

"Silvio Berlusconi e' stato ricoverato perche' paziente a rischio per l'eta' e le condizioni pregresse ma situazione confortante". Così ha detto il medico curante di Berlusconi, Zangrillo, nel punto stampa delle ore 16 al San Raffaele di Milano, dove Berlusconi è stato ricoverato per accertamenti dopo che è risultato positivo al Covid. I "parametri" di Silvio Berlusconi, sono "rassicuranti. Non e' intubato, respira autonomamente e quindi sono ottimista". "La situazione clinica e' allo stato attuale tranquilla e confortante con indici clinici compatibili con quello che abbiamo osservato prima clinicamente e poi in diagnosi". Il ricovero di Silvio Berlusconi"durera' qualche giorno. Non ho detto alcune decine ma qualche giornocome prevedono i protocolli".

Berlusconi: Zangrillo, virus morto? ho usato tono stonato

"Non nego che il 31 maggio (non il 21, come scritto in precedenza, ndr), quando in una trasmissione tv dissi, sollecitato provocatoriamente, che il virus e' clinicamente morto - cosi' Zangrillo ha risposto alla domande se ritenesse ancora valida quell'affermazione - ho usato un tono forte, probabilmente stonato, ma fotografava quello che osservavamo e continuiamo a osservare. Negli ospedali dove abbiamo curato in terapia intensiva centinaia di pazienti, fortunatamente non ricoveriamo un paziente con esiti primari ha un significato. Questo non deve portare le persone a comportamenti superficiali". "Io non ho mai negato che il virus esista, che contagi e sia stato drammaticamente letale e pericoloso - ha aggiunto - . Pero' sono stato anche il primo, il 28 aprile, a dire che dobbiamo convivere con Sars-CoV-2, senza tener conto di un eventuale vaccino. Serve rispetto delle regole ma anche distanza dall'isteria collettiva", ha concluso.

PER BERLUSCONI RICOVERO NELLA NOTTE AL SAN RAFFAELE

"Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni", ha annunciato in mattinata Forza Italia in una nota.

Dalla Tac effettuata sono emerse tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Da non sottovalutare la carica virale che, come riferiscono fonti vicine al fondatore di Forza Italia, è "alta". "Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera", ha rivelato la senatrice azzurra Licia Ronzulli ad Agorà Rai su Rai3. "La mattinata è iniziata un po' male - ha detto intervenendo in trasmissione -. Berlusconi sta bene, ha passato la notte bene. C'è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l'andamento del Covid-19".

Berlusconi è arrivato nella notte all'ospedale, accompagnato in macchina dalla sua scorta. E' apparso stare abbastanza bene, camminava senza fatica.

Attualmente è ricoverato in isolamento presso il settore Diamante dell'ospedale, al sesto piano della struttura in cui è stato in occasione di precedenti ricoveri.

Rimangono aperti gli interrogativi su come il fondatore di Mediaset e di Forza Italia, che ieri ha spiegato di "sentirsi bene", abbia contratto il virus. L'ipotesi più accreditata è che il Covid che ha contagiato il leader di Forza Italia e anche la fidanzata Marta Fascina sia arrivato dai figli Barbara e Luigi, che avevano frequentato familiari e amici poi risultati positivi tra la Sardegna e Capri. Ma ora spuntano anche una festa a Ferragosto a Villa Certosa e un passaggio del'ex leader con tanto di selfie con passanti ad Angera, sul lago Maggiore dove ha un'abitazione di famiglia.