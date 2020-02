Sindaco Venezia, il Pd candida Pier Paolo Baretta

Il sottosegretario al ministero dell'Economia e Finanze, Pier Paolo Baretta, è il candidato sindaco di Venezia del Partito democratico. Lo annuncia, in una nota, il Pd lagunare nella quale si spiega che "la proposta è stata presentata alle altre forze del centrosinistra, nella convinzione sia la scelta più adeguata a costruire una coalizione ampia e, di conseguenza, a valorizzare al meglio le competenze e le disponibilità che possono contribuire a comporre una squadra competitiva e vincente".

"Si è sempre lavorato - osserva - per costruire una coalizione ampia in grado di vincere le prossime elezioni comunali unendo le forze del centrosinistra: per tale motivo propone come candidato sindaco Pier Paolo Baretta, esponente di primo piano del partito a livello nazionale". Il Pd "ritiene la sua disponibilità a impegnarsi direttamente nella competizione elettorale comunale un segnale importante e commisurato alla sfida contro l'attuale amministrazione di destra che decide e opera ignorando i bisogni del territorio veneziano e dei suoi abitanti".