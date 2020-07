Sondaggi bomba: chi vincerebbe se si votasse oggi. Boom del…

In pochi credono che l’attuale governo resterà intatto fino al 2023. Le fughe di diversi parlamentari dal Movimento 5 stelle e il disaccordo su più punti tra M5s e Pd fanno presumere che si possa andare al voto prima, con elezioni politiche anticipate. Se però votassimo oggi, chi sarebbe eletto? L’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera mostra lo scenario politico che si creerebbe in base alla legge elettorale scelta.

Sondaggio elettorale: se votassimo oggi vincerebbe il centrodestra

Secondo le intenzioni di voto rilevate da Ipsos dal 2 maggio al 9 luglio 2020, se votassimo oggi le percentuali dei partiti sarebbero le seguenti:

Lega 25,5%

Partito Democratico 20%

Movimento 5 Stelle 18,1%

Fratelli d’Italia 16,4%

Forza Italia 7,7%

Azione 3%

Italia Viva e altri partiti sono sotto la soglia del 3%

Sondaggi politici, primo scenario: boom del centrodestra

Il primo scenario politico si basa sulla attuale legge elettorale Rosatellum e vede una coalizione di centrosinistra, una di centrodestra e il M5S da solo. Il centrodestra vincerebbe le elezioni politiche ottenendo 391 deputati e 201 senatori. Rispetto alla attuale situazione in Parlamento, guadagnerebbero molti seggi la Lega e FdI che, quanto ai numeri, potrebbero fare a meno dell’appoggio di Forza Italia.

Sondaggi politici: secondo scenario

Il secondo scenario fa ancora riferimento al Rosatellum, ma vede Pd e M5s alleati. Nonostante questo, le elezioni sarebbero comunque vinte dal centrodestra, ottenendo 339 seggi alla Camera e 174 al Senato.

Sondaggi politici: terzo scenario

Nel terzo scenario politico, il sondaggio prende in considerazione la legge elettorale Germanicum, che prevede un sistema proporzionale puro con la soglia di sbarramento nazionale del 5% o il 15% in una regione e la riduzione dei parlamentari. In questo contesto, solo 6 forze politiche riuscirebbero ad entrare in Parlamento. Anche in questo caso vincerebbe il centrodestra, ma a differenza degli altri scenari, avrebbero bisogno dei numeri di Forza Italia per governare.

Sondaggi politici: quarto scenario

Nel quarto scenario del sondaggio elaborato da Ipsos, si prevede ancora il Germanicum ma con una soglia nazionale abbassata al 3% e sempre con il 15% in una regione. Vincerebbe ancora il centrodestra con la necessità dell’appoggio di Forza Italia. Questa volta però Calenda entrerebbe in Parlamento con Azione, Italia Viva resterebbe invece ancora fuori.

Sondaggi politici: boom del centrodestra, in un caso necessario l’appoggio di Forza Italia

Come si può notare dunque, il centrodestra vincerebbe in ogni caso. L’unica differenza consiste della necessità dell’appoggio di Forza Italia qualora si adottasse il Germanicum. I numeri dei partiti sono decisamente cambiati rispetto alle elezioni politiche di un anno fa. Le percentuali elaborate da Ipsos potrebbero subire ulteriori modifiche se si dovesse andare al voto fra sei mesi o addirittura più di un anno.