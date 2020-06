Sondaggi, boom clamoroso del centrodestra: Lega sale, male per Pd e…

Sondaggi, boom del centrodestra: Lega sale, Pd scende

Il centrodestra ha superato quota 51% nell’ultimo sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per Porta Porta. Distante la maggioranza di centrosinistra che porterebbe a casa il 40% dei voti favorevoli. L’opposizione vola, mentre le forze dell’esecutivo sembrano rallentare.

Torna a salire la Lega di Matteo Salvini che con un punto percentuale in più va dal 27 al 28%. Male invece per il Pd di Zingaretti fermo al 19,5%.

Si mantiene invece stabile Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni con il 14% dei consensi. Cresce Forza Italia che con lo 0,5% in più va al 7,5%. Stabile Cambiamo! del governatore della Liguria, Giovanni Toti, all’1,5%.

Il Movimento 5stelle è al 16%, Italia Viva resta ferma al 3,5%, Liberi e Uguali è all’1%.

Dati stabili per Azione di Calenda (3%) e per i Verdi, fermi però all’1,5%. Cala più Europa che con una perdita di mezzo punto va allo 0,5%. Tutti gli altri partiti insieme non superano il 4%.