Sondaggi, boom M5s, crollo del Pd. Cambia tutto. La Lega…

Sondaggi politici: boom del M5s, tracollo del Pd

La Lega mantiene la leadership: è ancora in testa ma perde ancora consensi, anche se in quantità moderata. Con un calo dello 0,3% il Carroccio va al 24%. Sempre più in difficoltà il Pd che con un crollo dello 0,8% scende al 20,4%. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera che evidenzia una ripresa netta e inaspettata del Movimento 5 stelle. Guadagnando l’1,3% i grillini raggiungono il 18% dei consensi. Il confronto è con il sondaggio del 28 maggio.

Sondaggi, Fratelli d’Italia insidia il M5s, in calo Forza Italia e Italia Viva

Il M5s stacca leggermente Fratelli d’Italia, ma il partito di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi. Anche se la ripresa è questa volta moderata, Fdi sale al 16,3% guadagnando l’1,3% dei voti. In leggero calo invece Forza Italia, fermo al 7,2% e Italia Viva che non va oltre il 2,9%. Guadagnano consensi Azione che, con lo 0,6% in più, va al 2,8% e Sinistra italiana, che con lo 0,5% in più sale al 2,3%.

Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos, il centrodestra ottiene il 47,5% dei voti, mentre la maggioranza il 43,6%. Il vantaggio delle opposizioni di circa un punto e mezzo in un mese nell’ultimo mese.

Sondaggio: rispetto alle elezioni europee Lega perde 2milioni di consensi, Fratelli d’Italia ne guadagna tre

Ipsos ha anche confrontato i dati dell’ultimo sondaggio con i voti delle elezioni europee, rilevando una importante perdita di consensi da parte della Lega. Il Partito di Matteo Salvini registra infatti 2milioni di voti in meno. Grandi conquiste invece per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che, in un anno, ha ottenuto 3 milioni di consensi. Leggermente in calo il gradimento del Pd, che mantiene comunque quasi tutti i consensi delle elezioni europee, nonostante la scissione di Italia Viva. Moderata ripresa invece per il M5s.

Sondaggi: referendum costituzionale su taglio parlamentari

Ipsos allarga il sondaggio anche al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, che si svolgerà in autunno. Secondo i dati emersi, solo il 28% degli italiani, dunque circa uno su quattro, sa che si terrà la consultazione. Per il 44% degli intervistati il voto sarà importante, il 23% lo ritiene invece abbastanza importante. Il 20% sostiene che abbia poca o nessuna importanza. Il 46% (circa uno su due) inoltre voterebbe per confermare la riforma approvata in Parlamento, con la previsione del taglio dei parlamentari. Il 10% voterebbe contro, mentre il 20% si asterrebbe. Il 42% degli intervistati ritiene che vincerà il sì, mentre il 13% pensa che prevarrà il no. Il 45% infine non fa previsioni.