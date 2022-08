Sondaggi elezioni, Lega cresce e Centrodestra nettamente avanti

Sondaggi elezioni, la rilevazione di Enzo Risso

La Lega cresce nei sondaggi, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. L’ultima rilevazione che va in questa direzione è di Enzo Risso: tra il 5 agosto e il 12 agosto, la Lega è salita dello 0,6% passando dal 14,1% al 14,7%



.In generale, per Risso il valore complessivo del centrodestra è al 45,3% contro il 34,9% della somma di Pd, Azione, Iv, +Europa, Articolo 1, Sinistra Italiana e Verdi, Insieme per il Futuro.

Metodologia Universo. Individui residenti in Italia di 18 anni e oltre (circa 50,0 milioni, Fonte ISTAT 2021) Campione. Stratificato e casuale, selezionato in base a quote per sesso, età, titolo di studio, provincia di residenza Strumenti. Multimode survey (CATI-CAWI) Interviste 1.000 interviste👉🏻Data esecuzione: 9 – 10 ago 2022👉🏻Margine di errore compresotra +/- 0,6% e +/- 3,1% Committente: Lega