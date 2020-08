Sondaggi elezioni Liguria, non c'è partita: flop dell'alleanza tra Pd e M5s

Nell’unica regione dove il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono riusciti a chiudere un accordo locale, per correre alle elezioni regionali del 20-21 settembre prossimo, l’alleanza di governo non riesce a essere competitiva. Infatti, secondo il sondaggio effettuato dall’Istituto demoscopico Noto, in Liguria non c’è partita. Il candidato uscente Giovanni Toti (Cambiamo!) svetta al 57% e supera di 17 punti percentuali il candidato sfidante Ferruccio Sansa, appoggiato dalla maggioranza di governo, salvo Italia Viva.

Toti può godere della sua "aurea" di moderato: nonostante la fuoriuscita da Forza Italia - dopo il mancato incarico di coordinatore nazionale in tandem con Mara Carfagna - il presidente ligure e rimasto nell'area centrista e ha fondato Cambiamo!, una lista che a livello nazionale è quasi irrilevante (Swg lo dà settimanalmente all'1%). A livello locale però, dove la lista porta il nome dell'ex berlusconiano, sempre come segnala il sondaggio commissionato proprio da Toti, si registra un più che discreto 14%: vale a dire il doppio di Fratelli d'Italia (8%) e Forza Italia (7%) e "solo" 10 punti percentuali sotto la Lega. Anche il neo Ponte San Giorgio di Genova è un elemento da mettere in conto nella solidità del consenso ipotizzato sulla lista Toti. È inevitabile che di riflesso il presidente uscente - e commissario straordinario per l'emergenza - goda della riuscita celere dell'opera, inaugurata proprio ieri e che stasera aprirà i battenti, permettendo il definitivo passaggio dei mezzi.

SONDAGGI ELEZIONI LIGURIA, SANSA APPOGGIATO DA PD E M5S MA TROPPA TIMIDEZZA

Il sondaggio, intitolato Verso l’Elezione del Presidente della Regione Liguria. Analisi delle intenzioni di voto, dà il candidato sfidante, Ferruccio Sansa, esattamente a 40 punti percentuali. Penalizzante è stata senz'altro la trattativa estenuante all'interno del Partito Democratico, fra vertici nazionali e locali. Il che ha ritardato il via libera definitivo sul giornalista de Il Fatto Quotidiano, lasciando a Toti l'inizio della campagna elettorale. Una contesa che comunque non sembra essersi accesa e che si deciderà probabilmente nelle prime due settimane di settembre. Sansa, noto per le sue inchieste anti-cemento, ha ricevuto l'ok dai pentastellati, non prima di aver superato - anche loro - il proprio travaglio interno (secondo alcuni retroscena di Repubblica, Beppe Grillo non avrebbe fatto i salti di gioia per Sansa). Italia Viva invece, attraverso la coordinatrice ligure Raffaella Paita, ha fatto sapere di non voler sostenere Sansa e di correre autonomamente per le elezioni locali.

Consistenza numerica del campione intervistato: 2.000

(Rappresentativi per sesso, età e area di residenza della popolazione over 18 nella Regione Liguria)