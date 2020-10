Sondaggi elezioni: nuovi numeri. "Attenti, imminenti clamorosi cambiamenti"

Situazione politico-elettorale abbastanza stabile, ma con possibili, clamorosi, colpi di scena dietro l'angolo. Con le elezioni regionali ormai alle spalle, Affaritaliani.it pubblica le stime del sondaggista Renato Mannheimer (Eumetra) che avverte: "Situazione ferma in mancanza di iniziativa politica da parte del governo, ma è forte l'impressione che qualcosa possa accadere perché c'è una parte consistente della popolazione che è pessimista sul proprio futuro economico e che ha problemi seri dal punto di vista finanziario. L'elemento della situazione personale avrà un rilievo enorme nei prossimi mesi, anche sulle intenzioni di voto. Non so ancora in quale direzione, ma qualcosa di importante sta per accadere", afferma il sondaggista.

Attualmente, stando alle stime di Mannheimer, la Lega, stabile, si conferma il primo partito con il 25% dei consensi. Pd in seconda posizione al 20%, mentre risulta in rialzo il Movimento 5 Stelle con il 17%. Fratelli d'Italia in leggera crescita segue con il 15,5%. Forza Italia stabile al 6,5%. Italia Viva e Azione sono entrambe al 3% mentre LeU/Sinistra è ferma al 2%. Altri partiti o formazioni politiche all'8%.