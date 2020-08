Sondaggi: Lega ancora giù, balzo per un partito…male per il governo Conte bis

Sondaggi: Lega di Salvini ancora giù, scende anche il Pd

L’ultimo sondaggio elettorale Monitor Italia, realizzato da Tecnè srl per l’agenzia dire, rivela un calo dei consensi per la Lega e per il Pd. Dalle intenzioni di voto emerge al contrario una crescita del Movimento 5 stelle e di Fratelli d’Italia. Cala la fiducia nel governo Conte bis.

Sondaggi: Lega e Pd in calo

La Lega di Matteo Salvini registra un nuovo calo dello 0,3%. Il Carroccio scende così al 24,4%, ma mantiene comunque un certo vantaggio da Pd. Il partito di Nicola Zingaretti perde lo 0,1% e va al 20,2%. La distanza che separa la Lega dal Pd e di oltre 4 punti percentuali.

Sondaggi, Fratelli d’Italia ancora davanti al Movimento 5 stelle

Cresce ancora Fratelli d’Italia che, guadagnando lo 0,3% dei consensi, va al 16,3%. Sale anche il M5s che con un balzo dello 0,4% raggiunge il 15,8%. Ormai tra il partito di Giorgia Meloni e quello di vito Crimi c’è un continuo testa a testa. Ora sono separati solo da mezzo punto percentuale. Segue Forza Italia ma resta molto distante dagli altri partiti. Con una debole crescita dello 0,1% sale infatti all’8,4%.

Tra le forze politiche minori solo La Sinistra supera la soglia del 3%. Con lo 0,1% in più rispetto al sondaggio precedente, il partito va al 3,1%. Azione perde lo 0,2% e scende al 2,5%. Stesso consenso per Italia Viva che però perde un decimale. Segue Più Europa al 2,0%, in calo dello 0,1%. I Verdi guadagnano lo 0,1% e vanno all’1,6%. Gli altri partiti ottengono in totale lo 3,2% (-0,2%).

Sondaggi: fiducia nel governo Conte bis cala

Cala il gradimento del governo Conte bis. I consensi passano dal 31,2% al 30,6%. Cresce dello 0,2% la percentuale di coloro i quali non hanno fiducia nell’attuale governo. Il 64,2% degli intervistati si astiene con una percentuale in aumento (dal 4,8% al 5,2%).