Sondaggi, Lega e Pd in calo: il ‘Partito Conte’ mangia consensi…

Ultimi sondaggi politici: il 'partito Conte' mangia consensi a...

L’ipotetico ‘partito di Conte’ darebbe del filo da torcere a tutti. Secondo la Supermedia settimanale di Agi in collaborazione con Youtrend, sarebbe stimato tra il 12 e il 15 per cento, “togliendo” consensi a Pd e M5s e pescando tra gli indecisi e gli astenuti.

Sondaggi: Lega e Pd calano, M6s e Fdi salgono

Le variazioni stimate dalla Supermedia questa settimana sono piuttosto deboli. Quella maggiore riguarda la Lega che perde lo 0,3% scendendo al 26%. In leggero calo anche il Pd che fi ferma al 20,4% con un calo dello 0,2. Sale leggermente il M5s che va al 16,1% (+0,2). In aumento i consensi anche per Fdi che sale al 14,6% (+0,1).

Sondaggi politici: i dati dei partiti

Ecco i dati degli ultimi sondaggi per ogni partito, con le variazioni rispetto alla precedente Supermedia.

Lega 26,0 (-0,3)

PD 20,4 (-0,2)

M5S 16,1 (+0,2)

FDI 14,6 (+0,1)

Forza Italia 7,0 (-0,1)

Italia Viva 3,2 (+0,2)

La Sinistra 2,6 (-0,1)

Azione 2,5 (+0,2)

Verdi 1,8 (+0,1)

+Europa 1,8 (+0,1)