Sondaggi, Lega: ma che combini? Pd, FdI e FI all’attacco. LEGGI

SONDAGGI, LEGA E PD SEMPRE PIU' VICINI: IL CARROCCIO HA PERSO 10 PUNTI PERCENTUALI IN 1 ANNO.

“Se oggi ci fossero le elezioni politiche per rinnovare il Parlamento, lei per quale partito o movimento voterebbe?”. È il quesito posto nella rilevazione demoscopica della Rai per la trasmissione televisiva In Mezz’ora, condotta da Lucia Annunziata. In questi nuovi sondaggi, il 23,4% voterebbe la Lega di Matteo Salvini. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti invece, sarebbe scelto dal 20,3%. I Dem sono a soli 3.1 punti percentuali dal Carroccio. Un avvicinamento difficilmente prevedibile solo un anno fa, quando la Lega toccava picchi del 40%.

FRATELLI D'ITALIA E MOVIMENTO 5 STELLE VICINI. BERLUSCONI NON RISENTE DEL 'DIALOGO' CON LA MAGGIORANZA.

In costante crescita Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che secondo questa rilevazione Rai, è salita al 15.4% e stacca solamente di 0.4 punti percentuali il Movimento 5 Stelle (15%) guidati dal reggente Vito Crimi. Nei sondaggi, Forza Italia di Silvio Berlusconi si ri-porta al 6,9% e non mostra particolare flessioni dopo le frizioni all’interno del centrodestra, in particolare con la Lega di Matteo Salvini, dopo i colloqui avviati con la maggioranza di governo sulla prossima Legge di Bilancio.

CALENDA VINCE IL DERBY CONTRO RENZI. GLI ASTENUTI E GLI INDECISI AL 40%.

Sinistra Italiana + Art.1 – MDP, coalizione che vanta il ministro della Sanità Roberto Speranza, è stabile al 3,6%. Azione di Carlo Calenda si attesta al 3,2% e vince il derby contro Italia Viva di Matto Renzi (3,0%). I sondaggi danno ancora in fondo +Europa di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova che si trova poco sotto al 2,6%. Interessante notare quanti fra gli elettori abbiano indicato “altri” per il 4.8%, e soprattutto, il 40.1% è indeciso o si astiene. Un numero veramente rilevante.