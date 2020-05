Sondaggi Lega, Pd, M5S, FdI, FI, Renzi. Numeri mai usciti prima e davvero choc

Balzo del Movimento 5 Stelle nell'ultimo sondaggio realizzato lunedì 4 maggio dall'Istituto Piepoli (metodologia Cati-Cawi, 1.000) i cui risultati vengono diffusi in anteprima da Affaritaliani.it.

Il partito guidato da Vito Crimi continua a crescere raggiungendo quota 19%. La Lega di Matteo Salvini resta stabile rispetto alla settimana precedente al 25%. Il Partito Democratico è invariato al 22% mentre Fratelli d'Italia si conferma in rialzo al 13%. Forza Italia è stabile al 6%, così come Italia Viva al 3. Azione di Carlo Calenda e Sinistra/Leu valgono il 2% mentre il Partito Comunista di Marco Rizzo raccoglie l'1%. Altri partiti o liste complessivamente al 7%.

Qualche differenza tra i dati di Piepoli e le stime per Affaritaliani.it del sondaggista Renato Mannheimer: Lega in netta discesa al 26%, Pd stabile al 20,5, M5S in crescita al 16, Fratelli d'Italia stabile al 13 così come Forza Italia al 6. Italia Viva in discesa al 2,5% e Azione stabile al 2.