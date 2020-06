Sondaggi, Lega cade addosso al Pd. M5s crolla, rimonta di...

Sondaggi, Lega cade addosso al Pd

Tendenza negativa per la Lega che perde lo 0,7% dei consensi in una settimana. Il Carroccio va così al 24,3% e si accorcia sempre di più la distanza che lo separa dal Pd. Il Partito Democratico cresce invece di 0,6 punti percentuali e va al 22%. Questi i dati dell’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Ixè per Cartabianca.

Sondaggi: M5s crolla, già anche Fratelli d’Italia

Al terzo posto c’è il Movimento 5 Stelle che perde oltre un punto e scende al 16,1%. Dati negativi anche per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che va al 14,2% con un calo di 0,2. Bene invece per Forza Italia che continua a crescere e sfiorano l’8%, andando al 7,9%.

Sale dello 0,8% Italia Viva di Matteo Renzi, ma si ferma al 2,7%. Ci sono poi i Verdi al 2,2%, esattamente come Più Europa, mentre al 2% spaccato c’è La Sinistra.

Azione di Carlo Calenda subisce un calo e va sotto l’1%, fermandosi allo 0,9%. Tutti gli altri partiti messi assieme raggiunto il 5,5%. In questo sondaggio Ixè però la percentuale di astenuti e indecisi è molto alta, il 38,8%.