Sondaggi, Pd e Lega in calo: nuovo record per un partito e balzo avanti di...

Sondaggi, Pd e Lega in calo: nuovo record per un partito, un altro fa un balzo in avanti

Ultimi sondaggi politici Agi/Youtrend.

Sondaggi: Lega e Pd in calo: divisi da 5 punti

La Lega di Matteo Salvini scende ancora e va al 25,9%. Settimana scorsa aveva il 26,3% dei consensi. Secondo la Supermedia Agi/Youtrend è il Pd a registrate le perdite maggiori. Il partito di Nicola Zingaretti continua a calare. Perde lo 0,6% e si ferma al 20,4%.

Procede in modo altalenante il Movimento 5 stelle che questa volta registra un balzo in avanti. Con un aumento dello 0,3%, ottiene il 16,1% dei consensi.

Sondaggi: Fratelli d’Italia segna un nuovo record

Nuovo record di consensi per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Il partito sale al 14,6%. Bene anche per Forza Italia che con un salto dello 0,5% va al 7,2%. Aumentano i consensi anche per Azione di Calenda che sale al 2,5% (+0,4%).

Sondaggi politici: ultimi dati per Lega, Pd, M5s, Fi, Fdi, Iv…

Ecco i dati degli ultimi sondaggi e le variazioni rispetto alla scorsa settimana, secondo la Supermedia.

Lega 25,9% (-0,5)

Pd 20,4% (-0,6)

M5s 16,1% (+0,3)

FdI 14,6% (+0,3)

Forza Italia 7,2% (+0,5)

Italia Viva 3,2% (-0,2)

La Sinistra 2,6% (-0,2)

Azione 2,5% (+0,4)

Verdi 1,8% (=)

+Europa 1,7% (+0,1)

Sondaggi: la maggioranza perde ancora consensi

La maggioranza di governo perde lo 0,7% e va al 42,3%. Sale invece l'opposizione di centrodestra che ottiene il 48,6% del gradimento, con un aumento dello 0,2.

Quanto alle coalizioni politiche, il centrodestra è ancora in testa con il 48,6% (+0,2), il centrosinistra scende al 27,7%(-0,5), M5s 16,1% (+0,3), LeU 2,6% (-0,2), altri 5,0% (+0,2).