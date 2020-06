Sondaggi: Pd in difficoltà. Meloni record: supera e vola. La Lega…

Sondaggi: Giorgia Meloni vola. Mette a segno un nuovo record e supera il M5s. Pd in difficoltà

Continua la crescita di Fratelli d’Italia che, con un balzo, supera il M5s e registra l’ennesimo record di consensi. Guadagnando lo 0,4% sale infatti al 15,9% staccandosi dai pentastellati che perdono lo 0,3% e vanno al 14,5%. Il partito di Giorgia Meloni insidia il Pd e si posiziona a soli 4 punti di distanza: un divario così basso non si era mai registrato prima. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Monitor Italia, realizzato dall’istituto Tecnè per l’agenzia Dire. I dem di Nicola Zingaretti sono in difficoltà. Perdono ancora consensi e si fermano al 19,7%. Si mantiene invece stabile la Lega con il 25,9% del gradimento. Il Carroccio resta in testa, con un vantaggio notevole su Pd e su tutti gli altri partiti.

Sondaggi: Italia Viva di Matteo Renzi supera Azione di Calenda

Dopo diverse settimane di lieve ma costante crescita, Forza Italia perde lo 0,1% e va all’8,3%. Segue Italia Viva che guadagnando lo 0,1% raggiunge il 3% scavalcando Azione. Il partito di Calenda è in calo e si ferma al 2,8%. La Sinistra non va oltre il 2,5%, i Verdi sono al 2% e +Europa all’1,6%.

Sondaggi: il 66,5% non si fida del governo Conte

Quanto alla fiducia del governo, c’è un piccolo aumento che porta i consensi al 28,7%. È però ancora altissima la percentuali di coloro i quali non si fidano del governo Conte: il 66,5%.