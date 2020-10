Sondaggi politici: Lega crolla, Pd giù. FdI esplode e la vetta…Meloni super

Sondaggi politici, Lega e Pd crollano: Fratelli d’Italia esplode e la vetta…Meloni vola

Disastro per la Lega di Matteo Salvini, calo per il Pd, vetta sempre più vicina per Giorgia Meloni. E’ ciò che emerge dall’ultimo sondaggio politico realizzato da Swg e diramato dal Tg La7 il 26 ottobre. Il Carroccio ha perso un punto percentuale in una sola settimana. Fratelli d’Italia si conferma terzo partito in Italia e sembra approfittare del tonfo della Lega “rubando” sempre più consensi al collega di opposizione.

Sondaggi politici, Lega in calo e Pd vicino

Dopo aver toccato il 34% alle europee, la Lega di Matteo Salvini ha subito continue perdite di consensi, pur restando sempre la prima forza politica italiana. L’ultimo sondaggio Swg rileva però un vero e proprio tonfo. Il Carroccio ha perso un punto percentuale passando dal 24,3% al 23,3%. Il Partito Democratico non riesce ad approfittare del notevole crollo della Lega e si mantiene in seconda posizione. Con una leggerissima flessione passa dal 20,5% al 20,4%.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni vola ed intercetta i consensi che escono dalla Lega

La maggior parte dei voti in uscita dal Carroccio sarebbe intercettata da Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia si conferma in terza posizione, davanti al Movimento 5 Stelle, passando dal 15,7% al 16,2%. Secondo l'ultimo sondaggio Swg, FdI è il partito che ha fatto il balzo più lungo.

Sondaggi politici, M5s e Forza Italia riprendono consensi

Recuperano consensi il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, dopo il continuo calo di consensi degli ultimi mesi.

Segnali di risveglio anche per La Sinistra, calano invece Italia Viva di Matteo Renzi (che supera comunque l’attuale soglia di sbarramento del 3%) e Azione di Carlo Calenda.

Sondaggi politici: i numeri dei partiti

Ecco le intenzioni di voto registrate nell'ultimo sondaggio politico di Swg.