Sondaggi, record per un partito. Altri tre partiti (grandi) perdono voti. Dati

Nella Supermedia AGI/YouTrend di questa settimana continua a calare la Lega, ma il Pd non ne approfitta e il distacco tra i dem e il partito di Salvini (5,4%) rimane invariato. Battuta d'arresto per il Movimento 5 Stelle che ridiscende sotto il 16%, mentre continua a crescere Fratelli d'Italia e segna il suo nuovo record di sempre posizionandosi al 14,3%. Tra i partiti minori, l'unica sorpresa e' il +0,3% di Azione, per la seconda settimana consecutiva.

Nel dettaglio, la Lega vale il 26,4% (-0,3%), il Pd è al 21,0% (-0,3%), M5S al 15,8% (-0,4%), FdI al 14,3% (+0,2%), Forza Italia al 6,7% (+0,2%), Italia Viva aal 3,4% (+0,1%), La Sinistra al 2,8% (=), Azione al 2,1% (+0,3%), i Verdi all'1,8% (-0,1%), +Europa all'1,6% (=).

I valori delle aree parlamentari segnano una flessione della maggioranza di governo che scende al 43,0% (-0,5%), mentre l'opposizione di centrodestra ottiene un incremento frazionale che la porta al 48,4% (+0,1%).

La situazione con riguardo alle coalizioni presentatesi alle elezioni politiche del 2018, vede il centrodestra al 48,4% (+0,1%), il centrosinistra al 28,2% (+0,2%), M5s al 15,8% (-0,4%), LeU al 2,8% (=), le altre liste complessivamente al 4,8% (+0,1%).