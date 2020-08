Sondaggi referendum settembre: partiti spaccati, il NO sale e…cambia tutto

Sondaggi referendum taglio parlamentari: cambia tutto rispetto agli ultimi numeri. Il NO sale e…

Manca meno di un mese al voto e, mentre settimana scorsa si registrava un boom di SI, nell’ultimo sondaggio realizzato da Winpoll tutto è cambiato. Il 20 e il 21 settembre 2020 gli italiani saranno chiamati alle urne per confermare o meno la riforma sul taglio dei parlamentari. Il referendum prevede la riduzione della Camera dei Deputati da 630 a 400 deputati e il ridimensionamento del Senato da 315 a 200 senatori ed è di carattere confermativo: non occorre raggiungere un quorum e non è necessaria una percentuale prestabilita di votanti. Sarà accorpato alle elezioni regionali e al primo turno delle amministrative.

Rispetto al recente sondaggio di Lab2101, che vedeva il SI in testa al 72,4% e il NO decisamente staccato al 27,6%, nell’ultimo sondaggio realizzato da Winpoll il NO è in forte crescita.

Sondaggi referendum taglio dei parlamentari settembre 2020: i partiti si spaccano all’interno

Che cosa sta cambiando? I partiti sembrano spaccarsi al proprio interno. L’unica forza pienamente convinta e compatta sembra il Movimento 5 stelle. Nelle altre formazioni politiche sembrano invece crescere i dissidi interni e le indicazioni di voto sono ora meno chiare.

Sondaggi referendum taglio parlamentari: il NO rimonta

Secondo le intenzioni di voto rilevate da Winpoll nell’ultimo sondaggio, il NO è in rimonta. Ecco le percentuali