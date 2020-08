Sondaggi Regionali 2020: centrodestra piglia tutto, Pd e M5S tremano

Elezioni Regionali 2020: i sondaggi dicono che il centrodestra potrebbe conquistare fino a 5 Regioni su 6, tra cui la Toscana storicamente di sinistra

Le elezioni regionali che si terranno il 20 e 21 settembre potrebbero portare ad una svolta nel panorama politico italiano ed essere determinanti per il futuro del governo giallorosso. Secondo le ultime rilevazioni di Tecnè, il centrodestra potrebbe conquistare buona parte del Paese e ottenere la maggior parte delle preferenze in 5 delle 6 Regioni in cui si voterà (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia). Perfino nella rossa Toscana potrebbe esserci un ribaltone sfavorevole al Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Elezioni Regionali 2020, sondaggi centrodestra: si prospetta una debacle per Pd e M5S

Pd e M5s dopo settimane di trattative hanno deciso di correre insieme solo in Liguria con Ferruccio Sansa come candidato ma i sondaggi dicono che il governatore Giovanni Toti verrà riconfermato. Quest’ultimo potrebbe ottenere il 51-55% dei voti contro il 39-43% dell’avversario. In Veneto sembra non ci sarà partita, come confermano i sondaggi di Winpoll-CISE per il Sole 24 Ore. L’attuale governatore Luca Zaia potrebbe conquistare oltre il 76% delle preferenze. Non solo, la sua lista potrebbe prendere più voti della Lega-Salvini premier (33% contro il 26% del Carroccio)

I sondaggi dicono che il centrodestra prenderà possesso anche delle Marche con Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia. Il candidato di FdI potrebbe raggiungere il 43,5-47,5% dei voti contro il 36-40% di Maurizio Mangialardi del centrosinistra e il 12,5-16,5% di Gian Mario Mercorelli del M5S.

In Campania Vincenzo de Luca è in leggero vantaggio sul concorrente principale Stefano Caldoro (42,5-46,5% per il governatore uscente contro il 37-41% per il candidato di centrodestra) mentre in Puglia sembra che il dem Michele Emiliano dovrà rassegnarsi a passare il comando a Raffaele Fitto di FdI. Il primo dovrebbe fermarsi al 37,5% mentre Fitto potrebbe arrivare al 43,5%.

Il dato più interessante riguarda però la Toscana con Susanna Ceccardi della Lega che tallona il candidato dem Eugenio Giani. Si stima che il secondo possa ottenere il 44-48% dei voti ma l'ex sindaco di Cascina è molto vicina con il 38,5-42,5% delle preferenze.