Sondaggi Regionali, numeri choc e inattesi. La situazione Regione per Regione

Sondaggi Toscana: Centrodestra avanti, clamoroso sorpasso di Ceccardi su Giani





Sondaggi Puglia, Fitto avanti di poco. Laricchia batte Emiliano. I dati choc





Vittoria netta del Centrodestra nelle Marche con Francesco Acquaroli. Trionfo in Veneto per Luca Zaia. Giovanni Toti riconfermato senza problemi in Liguria. Riconferma senza problemi per Vincenzo De Luca in Campania.

Lo rivela un sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre, sulle elezioni nelle Marche, in Veneto, in Liguria e in Campania.