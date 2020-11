Sondaggi, supermedia: la Lega respira e FdI frena dopo tante settimane

SONDAGGI, LEGA AUMENTA VANTAGGIO SU PD

La Lega aumenta il suo vantaggio sul Pd mentre Fratelli d'Italia diventa la terza forza politica del Paese. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Tre punti percentuali dividono nella media settimanale delle intenzioni di voto la Lega, che si attesta al 23,7%, e il Partito Democratico, accreditato del 20,7%. Varia però molto a seconda dei singoli istituti la distanza fra le due forze politiche, andando da un vantaggio massimo del partito di Salvini nel sondaggio pubblicato da Ipsos (4,9%) fino a uno striminzito +0,6% nella rilevazione di Ixé. Circa un punto percentuale di scarto, invece, fra il dato medio di Fratelli d'Italia (16,1%) e quello del Movimento 5 Stelle (15%).

SONDAGGI, PER MELONI LIEVE VARIAZIONE NEGATIVA

Per la formazione guidata da Giorgia Meloni si osserva, dopo molte settimane di trend positivo, una lieve variazione negativa che mette d'accordo 5 dei 6 istituti presenti. Sempre nel centrodestra, Forza Italia risale invece mediamente al 7,5%. Non si evidenziano variazioni significative per le formazioni minori, con Italia Viva di Matteo Renzi, Sinistra/Leu del Ministro della Salute Roberto Speranza e Azione di Carlo Calenda che si attestano tutte al 3,2%, pur con differenze non trascurabili nei singoli sondaggi. Le restanti forze politiche restano invece mediamente sotto la soglia del 3 per cento.