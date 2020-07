Sondaggi Tg La7 Mentana, Salvini e Meloni giù, sale Silvio e...

Secondo il sondaggio Swg, commissionato dal Tg La7, la Lega di Matteo Salvini registra una flessione dello 0.2%, si ferma al 26.3% ed è ancora il primo partito italiano. Segue il Partito Democratico di Nicola Zingaretti che fa un balzo dello 0.5% arrivando al 19.8%. Incremento anche per Il Movimento 5 Stelle, che grazie a uno 0.4% raggiunge il 16%. Per le forze di maggioranza passo in avanti dovuto al risultato di Bruxelles sul Recovery Fund. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni retrocede dello 0.3% e si ferma al 13.9%. Forza Italia di Silvio Berlusconi sale dello 0.2% e registra il 6.2%.