Sondaggi Toscana: Centrodestra avanti, clamoroso sorpasso di Ceccardi su Giani

Clamoroso sorpasso in Toscana in vista delle elezioni regionali del 20-21 settembre. La candidata del Centrodestra, l'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi, è in testa dell'1,4% rispetto al candidato governatore del Partito Democratico, Italia Viva e altri Eugenio Giani. Lo rivela un sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre.

La Ceccardi è davanti nelle intenzioni di voto con il 43,1% contro il 41,7 del candidato del Centrosinistra Giani. Irene Galletti del Movimento 5 Stelle si ferma all'8,4%. Altri candidati complessivamente alla presidenza della Regione Toscana al 6,8%.