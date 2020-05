Sondaggi: un partito crolla, un altro rinasce e vola. Numeri (nuovi) choc

Nella Supermedia AGI/YouTrend della settimana si conferma e accelera il trend calante della Lega e si modificano così gli equilibri nel Centrodestra: se Fratelli d'Italia smette di crescere per la prima volta dopo diversi mesi, Forza Italia fa invece un balzo in avanti che di rado si era visto in precedenza.

Sul fronte del governo, M5S prosegue la sua risalita beneficiando (probabilmente) della popolarità di Conte. Nel dettaglio, la Lega scende al 27,2% (-1,3%), a sei punti dal Pd che con un incremento frazionale si posiziona al 21,2% (+0,1%), mentre il M5S è al terzo posto e sale al 15,8% (+0,7%), allontanando così il rischio di un soprasso da parte di FdI che mantiene il suo 13,5% senza variazioni rispetto alla scorsa settimana.

Cospicuo il recupero di Forza Italia che risale sopra il 7%, anche se di poco: è al 7,1% con un guadagno dello 0,8%. Stazionaria al 3,3% Italia Viva, mentre La Sinistra scende al 2,8% (-0,3%) e i Verdi all'1,9% (-0,1%). Invariati i consensi per Azione (1,7%) e +Europa (1,7%).

Rispetto alle aree del Parlamento, la maggioranza di governo è in rialzo al 43,2% (+0,7%), mentre l'opposizione di Centrodestra paga il calo leghista e scende al 48,7% (-0,6%). Con riferimento alle coalizioni presentatesi alle Politiche del 2018, il quadro vede il Centrodestra al 48,7% (-0,6%), il Centrosinistra al 28,0% (+0,3%), il M5S al 15,8% (+0,7%), LeU al 2,8% (-0,3%), le altre liste complessivamente al 4,7% (-0,1%).