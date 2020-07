Sondaggi, un partito vola (impressionante), un altro cala ancora. Numeri choc

Dopo un periodo di stasi, Fratelli d'Italia supera di slancio la soglia psicologica del 15% e si porta a meno di un punto dal M5S. E' il dato piu' significativo che emerge dalla Supermedia realizzata da YouTrend per Agi e che tiene conto dei sondaggi realizzati sulle preferenze degli italiani. La Lega, rilevano le indagini, cala ancora un po' e ora ha esattamente 5 punti di vantaggio sul PD. Bene anche Forza Italia, +Europa e la sinistra, mentre Italia Viva scende sotto il 3%. In questa fase la maggioranza di Governo fa fatica a scaldare gli animi e perde lo 0,4% per attestarsi a quota 42,2%. Contrazione che va a ingrossare le fila dell'opposizione di centrodestra che cresce dello 0,5% a 48,7%. Dato riflesso nelle variazioni rispetto alle coalizioni delle politiche del marzo 2018, con il Centrodestra che guadagna mezzo punto il centrosinistra stabile al 28,1%; il M5s che lima in perdita di 0,1 al 16% e LeU che cresce di 0,3% al 3%. Sul fronte delle liste, ecco gli andamenti (tra parentesi la variazioni rispetto alla Supermedia di due settimane fa). Lega 25,4 (-0,4) PD 20,4 (-0,1) M5S 16,0 (-0,1) FDI 15,1 (+0,5) Forza Italia 7,2 (+0,4) La Sinistra 3,0 (+0,3) Italia Viva 2,9 (-0,3) Azione 2,7 (=) +Europa 2,1 (+0,4) Verdi 1,6 (-0,2).