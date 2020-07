Sondaggi, Zingaretti precipita: boom del centrodestra

Sondaggi: Zingaretti sprofonda, boom del centrodestra

Il sottosegretario del Pd, Nicola Zingaretti, fa un vero e proprio tonfo. Nell’ultimo sondaggio sul gradimento dei governatori di Regione è ultimo. Gode solo del 30% dei consensi. I quattro presidenti più graditi appartengono invece al centrodestra. È quanto emerge dall’ultima rilevazione di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

Sondaggi: boom del centrodestra

Secondo il sondaggio, in testa c’è Luca Zaia, presidente del Veneto, il cui operato è stato molto apprezzato durante l’emergenza coronavirus e il cui gradimento continua ad essere molto alto. Zaia gode infatti di un’elevata percentuale di consensi. Ben il 70% dei suoi corregionali lo rivoterebbe oggi. Seguono Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia (59,8%), Donatella Tesei dell’Umbria (57,5%), sempre della Lega, Jole Santelli di Forza Italia, governatrice della Calabria (57,5% come la Tesei) e Attilio Fontana in Lombardia che però perde consensi. Il leghista infatti passa dal 49,7 al 45,3%.

Sondaggi: giù Emiliano, tonfo di Zingaretti, bene Bonaccini e Toti

Cadono invece Michele Emiliano in Puglia, che passa dal 47,1 al 40%, e Nicola Zingaretti che ora è ultimo. Solo il 30% degli elettori del Lazio ha fiducia nel suo presidente.

Quanto alla sinistra i numeri sono invece buoni per Stefano Bonaccini che ottiene il 54% dei consensi tra i cittadini dell'Emilia-Romagna. Il Governatore è anche considerato di recente come possibile leader del Pd. Registra un enorme balzo Giovanni Toti, presidente della Liguria, che va dal 34,4 al 48%.

Sondaggi: tra i sindaci tonfo di Virginia Raggi

Quanto ai sindaci, dal sondaggio di noto per il Sole 24 Ore emerge il trionfa del dem Antonio De Caro. Cadono invece le stelle del Movimento. Virginia Raggi a Roma precipita andando al penultimo posto con un calo di 29 punti rispetto al 67,2% del giorno di elezione. Sprofonda anche Chiara Appendino a Torino che va al 97esimo posto perdendo 10,9 punti.