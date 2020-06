Sondaggio, Conte leader? Il M5S supera il Pd. Solo FdI non perde voti. Tabelle

Se Giuseppe Conte fosse il leader del Movimento 5 Stelle il partito fondato da Beppe Grillo diventerebbe la seconda forza politica del Paese (20,9%) superando il Pd (20,5%). La Lega resterebbe il primo partito (25,2%) ma con una flessione del 2,4. In calo anche Forza Italia e Italia Viva mentre Fratelli d'Italia non subirebbe alcuna conseguenze e adirittura aumentarebbe i consensi dello 0,5%.

Nel caso in cui il premier lanciasse un suo partito la percentuale sarebbe il 10,9% e il soggetto politico del presidente del Consiglio supererebbe il M5S che crollerebbe al 7,8% (-8,6). Anche in questo caso FdI non perderebbe voti, unico tra i grandi partiti, mentre in leggera discesa sarebbero sia il Pd che la Lega come Forza Italia e Italia Viva.

Sono i risultati del sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di strategia delle ricerche di mercato e opinione all'università degli studi di Roma 3.