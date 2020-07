Tonfo dell'1% della Lega, in leggero rialzo Pd e Movimento 5 Stelle. Cresce anche Fratelli d'Italia. Perdono Forza Italia e Italia Viva. Sono i risultati principali del sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di strategia delle ricerche di mercato e opinione all'università degli studi di Roma 3.