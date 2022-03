Sondaggio, il Pd stacca di sei punti Fratelli d'Italia. Risultati

Sondaggio, continua a crescere Forza Italia



Pd primo nei sondaggi. Il partito guidato da Enrico Letta cresce rispetto alla rilevazione di febbraio e raggiunge il 23,2%. Nettamente staccato Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che cala al 17,6%, a quasi sei punti di distanza dai dem. Subito a seguire, invece, troviamo la Lega di Matteo Salvini, che torna a crescere rispetto al crollo degli ultimi mesi e si posiziona al 17%. Continua, intanto, il periodo di estrema difficoltà nel Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: i grillini calano ancora e scivolano al 14,9%, secondo i risultati dell'istituto demoscopico Ixè.

Il primo partito sotto ai dieci punti è sempre Forza Italia di Silvio Berlusconi, che se però dovesse continuare a crescere con questi ritmi li supererebbe di nuovo in pochi mesi. Il partito azzurro è in risalita rispetto a febbraio e ai mesi scorsi e raggiunge il 9,5%. Va molto bene anche la federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa, in crescita al 5,2%. Europa Verde torna al 2,3%. Risale anche Articolo 1 – Mdp del ministro Speranza, al 2,2%, seguito da Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, in calo al 2,1%. Chiude, ultimo, Italia Viva di Matteo Renzi, che cala ancora e finisce all'1,7%.