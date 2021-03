Sondaggio riservato: numeri clamorosi. Ecco i dati che in tv non vedi

Sondaggio riservato in ambienti Pd, di quelli che non finiscono in televisione e sui giornali.



Raccontano parlamentari Dem che, secondo i numeri di una rilevazione a uso interno, con Enrico Letta segretario e con la svolta 'a sinistra', il Pd sarebbe già tornato attorno al 20% superando nettamente il Movimento 5 Stelle, che subisce il ritardo di Giuseppe Conte come leader e torna sotto il 16%.



Nel Centrodestra la Lega nettamente in testa, primo partito italiano, stabile attorno al 24%, con Fratelli d'Italia attestata sul 17%. Bene anche Forza Italia intorno al 7-8%.



Da segnalare, secondo il sondaggio riservato Dem, il tracollo di Italia Viva di Matteo Renzi (2%), nettamente superato da Azione di Carlo Calenda (3,5%). Bene i partiti anti-sistema come Italexit di Gianluigi Paragone (3%) e il Partito Comunista di Marco Rizzo (quasi al 2%).