SSgarbi, l'Antitrust avvia istruttoria. E richiama il conflitto di interessi

L'Antitrust ha avviato una istruttoria nei confronti del sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, dopo una segnalazione del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Lo si legge in una nota. L'Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 215 del 2004 e dell'articolo 8 del Regolamento sul conflitto di interessi, "per possibili condotte illecite in violazione di quanto previsto dalla legge n. 215/2004 in materia di attività incompatibili con la titolarità di una carica di governo". Nel provvedimento dell'Antistrust si legge che il responsabile del procedimento è Maria Grazia Montanari e che il procedimento deve concludersi entro il 15 febbraio 2024.

Sgarbi: "Il mio è diritto d'autore, vado al contrattacco"

"Sono felicissimo dell'avvio dell'istruttoria dell'Antitrust" con cui si chiarirà che "le mie attività sono un esercizio legittimo del diritto d'autore". Così il sottosegretario Vittorio Sgarbi commenta l'apertura di indagine da parte del Garante della Concorrenza. E annuncia: "Partirà il mio contrattacco non appena la polizia postale avrà individuato la persona che ha mandato la lettera anonima" alla stampa.