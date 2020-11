M5S, Stati Generali con polemica. Casaleggio: "Non partecipo"

Davide Casaleggio non partecipa agli Stati Generali M5S. Con un duro post su Facebook, Casaleggio prende le distanze dall'evento, al via oggi. "Alcuni giornali si interrogano sulla mia eventuale presenza agli Stati Generali del Movimento 5 Stelle. Ho ricevuto ieri l'invito a partecipare nella discussione di domenica. Ho deciso di declinare perché ritengo che se ci sono delle regole di ingaggio, queste debbano essere rispettate", spiega il presidente dell'Associazione Rousseau.

"Le persone che dibatteranno dei nostri valori dovrebbero in primis aver rispettato le regole che abbiamo oggi. Non vorrei che si arrivi al paradosso che a scrivere le regole siano anche coloro che per primi non le rispettano. Probabilmente tutto ciò potrebbe dare l'integritá e la trasparenza che merita questo percorso", aggiunge.

"Leggendo il documento di guida della discussione del primo giorno, registro che molte decisioni sono già state date per acquisite e si chiedono solo i dettagli. Su altre, come la questione sul vincolo dei due mandati l'indicazione dai territori è stata chiara, ossia che rimanga intoccabile, ma al primo punto del documento guida si indica esplicitamente di dibattere su eventuali deroghe da adottare", afferma ancora nel post.

"Penso sia doveroso pubblicare i voti sia dei delegati del sabato sia dei relatori della domenica prima dell'evento, come anche i verbali delle riunioni provinciali e regionali, nella versione originale, che riportino i risultati degli incontri ufficiali nei quali tutti hanno potuto partecipare e che oggi non sono pubblici", scrive ancora.

M5S, CRIMI: 'ORA GUIDA LEGITTIMATA, POI MIO LAVORO SARA' CONCLUSO'

"Arriva il momento, adesso, di dare una guida legittimata a questo Movimento che è al governo del Paese. Nel momento in cui sarà definito questo percorso, potrò dire di aver terminato il mio lavoro". Così Vito CRIMI, capo politico del M5S, in diretta Facebook.

M5S, CRIMI: 'A STATI GENERALI NULLA COSTRUITO FUORI, PROCESSO DAL BASSO'

"Alla fine di questa giornata non avremo una deliberazione definitiva su ogni singolo tema, ma avremo una base su cui implementare i passaggi successivi, affidati ai nostri iscritti". Lo dice in diretta Facebook il capo politico M5S Vito CRIMI, dando il via agli Stati Generali del Movimento. "Non c'è un quesito, un programma costruito al di fuori e che viene posto alla discussione. Ma - ha sottolineato il reggente pentastellato - è qualcosa che viene costruito man mano dal basso".

M5S, CRIMI: 'PRIMA FORZA POLITICA CHE SI METTE IN DISCUSSIONE, ALTRI FACCIANO COME NOI'

"Non dobbiamo dire che va tutto bene, anzi. Dobbiamo rinnovare, su alcune cose dobbiamo migliorare". Lo dice in diretta Facebook il capo politico del M5S, Vito CRIMI, dando il via agli Stati Generali del Movimento. "Siamo forse la prima forza politica che mette in discussione se stessa per le nuove sfide che ci presenta il paese. Forse anche le altre dovranno farlo, noi abbiamo anticipato i tempi", aggiunge.

M5S: CRIMI, '2 MANDATI CONFERMATI MA VALORIZZARE COMPETENZE'

"Per quanto riguarda la parte organizzativa, si è parlato della nuova direzione politica del M5S, se superare la figura del capo politico e come; dei due mandati, un principio che è stato da tutti confermato" ma è stata anche ribadita la necessità di valorizzare "l'esperienza" e le "competenze" degli eletti. Così Vito CRIMI, capo politico del M5S, aprendo gli Stati Generali del Movimento in diretta Facebook.

M5S: CRIMI, 'VOTI DELEGATI? A ISCRITTI INTERESSA CHE LORO CONTRIBUTO VALORIZZATO'

"Leggo che è stato chiesto di rendere trasparenti le preferenze ricevute dai delegati dell'assemblea di domani. Credo che oggi i nostri iscritti, più che conoscere quanti voti ha preso chi, abbiano bisogno di risposte, di sapere come il loro contributo verrà preso in considerazione". Lo dice Vito CRIMI, capo politico del M5S, in diretta su Facebook.

"Ogni volta in cui abbiamo avuto un processo che non si concludeva con la votazione noi abbiamo congelato questi dati. Tutti sapevano che i dati sarebbero stati pubblicati dopo il cambio della governance", ha ribadito il reggente grillino, sottolineando che i dati saranno resi noti "al momento in cui completeremo questo processo". Per ora queste informazioni "sono gelosamente custodite da due notai", ha aggiunto CRIMI.

Questioni chiave alleanze e secondo mandato

Il Movimento 5 Stelle si è preparato al weekend conclusivo del percorso intrapreso da settimane, in cui i 30 delegati scelti dagli attivisti prenderanno la parola. Diversi i big - da Di Maio a Fico a Di Battista - che interverranno. Sicuramente, viene ribadito, e' previsto che ci sia anche uno speech del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e molti danno per assai probabile che vi faccia capolino anche il cofondatore del Movimento, Beppe Grillo, magari con un video messaggio. Intanto e' il capo politico, Vito Crimi, a indicare le priorita' dell'agenda politica a 5 Stelle: il lavoro, il fisco, la scuola e la sanita'. Terreno, in emergenza Covid, che diventa deflagrante, proprio mentre i 5 Stelle, al governo con il Pd, si interrogheranno con ogni probabilita' anche sul tema delle alleanze. E' duro lo scontro, in queste ore, ad esempio, fra Luigi Di Maio e il governatore Dem della Campania Vincenzo De Luca. "In Campania c'e' chi muore da solo accasciato nei bagni degli ospedali o chi viene persino curato in auto. Non so se il presidente De Luca stia nascondendo qualcosa, ma di certo non serviva attendere i dati per dichiarare la massima allerta in Campania viste le scene di questi giorni nei pronto soccorso. Il problema e' che a pagare i suoi errori non e' lui in persona, ma sono i campani, tra l'altro e' la mia terra, la mia gente. Questo il governo non puo' permetterlo", attacca Di Maio.

M5S: DIMAIANI A STATI GENERALI, 'NO ASSOLUTO A DEROGA REGOLE, BLINDARE 2 MANDATI'

Gran parte dei parlamentari M5S considerati vicini a Luigi Di Maio che partecipano ai tavoli degli Stati Generali, secondo quanto apprende l'Adnkronos, in queste ore stanno portando avanti la stessa posizione: il no assoluto a qualsiasi deroga alle regole M5S, come ad esempio quella del terzo mandato anche per meriti speciali. Altro tema chiave ribadito dai 'dimaiani' è l'autonomia del Movimento: "il M5S - spiegano alcune fonti riassumendo la richiesta portata ai tavoli del congresso - deve essere autonomo e indipendente con le sue idee, e alle prossime politiche dovrà correre autonomamente".