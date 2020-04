Stranieri in giro. Come annunciato. Presentata l’interpellanza urgente

IL TESTO DELL'INTERPELLANZA URGENTE PRESENTATA DALLA DEPUTATA DI FRATELLI D'ITALIA AUGUSTA MONTARULI

L'EDITORIALE DI AFFARITALIANI.IT DA CUI E' NATO IL CASO/

Coronavirus, fermate quegli stranieri che arrivano in aereo



Coronavirus, Montaruli (FdI): "Stranieri in giro? E' inaudito"



"Abbiamo presentato l’interpellanza urgente al Governo per chiedere conto della notizia riportata da Affaritaliani.it (clicca qui) circa lo spostamento di passeggeri provenienti dall’estero verso i quali non vi sarebbero restrizioni. In questo momento di emergenza chi viene da un paese straniero in Italia dovrebbe essere sottoposto a quarantena obbligatoria oltre che a tutte le restrizioni a cui è sottoposta la popolazione, senza disparità di trattamento incomprensibili. Ci auguriamo che l’esecutivo voglia risponderci prendendo misure adeguate atte a preservare la salute pubblica e impedire nuovi contagi". Lo annuncia ad Affaritaliani.it la deputata di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.