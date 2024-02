Terzo mandato, le Regioni in campo: "Serve un confronto con il governo"

Attilio Fontana: "Oggi sarei disponibile a un terzo mandato"

La questione del terzo mandato consecutivo per i governatori e un aumento del numero dei consiglieri nelle piccole Regioni affinché sia garantita la rappresentanza dei partiti negli organi esecutivi. Sono richieste delle Regioni contenute in una lettera inviata dal presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al governo, in particolare al ministro Calderoli. Le Regioni nella lettera sottolineano l'esigenza "di avviare un confronto costruttivo e collaborativo con il governo".

"La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome tenuto conto delle posizioni già precedentemente assunte, in particolare con riferimento al limite di mandato per gli organi di vertice degli enti territoriali e al numero dei componenti degli organi esecutivi delle Regioni, ha condiviso l'esigenza di avviare un confronto costruttivo e collaborativo con il governo", si legge nella missiva a firma di Fedriga.

Fedriga, scorretto decidere sulle Regioni senza le Regioni - "Mi sento di propiziare un coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale" sul terzo mandato "perché mi sembrerebbe profondamente scorretto decidere sull'organizzazione istituzionale e democratica delle Regioni senza le Regioni". Lo dice il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ricordando la richiesta delle regioni al governo per un incontro sul tema. "Ci auguriamo che si ascolti anche chi è direttamente coinvolto perché mi sembrerebbe alquanto particolare che si limitasse a un dibattito tra parlamentari". La bocciatura in Commissione? "Sono normali dinamiche parlamentari".

A. Fontana, oggi sarei disponibile a un terzo mandato - "Adesso come adesso sarei disponibile" a un terzo mandato, poi "è chiaro che bisognerà vedere come sarà la situazione tra tre anni, è un periodo lungo". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il programma tv Aria Pulita su 7Gold. "Mi rifaccia la domanda tra tre anni - ha aggiunto Fontana rispondendo alla conduttrice - idealmente la cosa mi sollecita sicuramente".