Guerra, "rischio di Guerra Fredda (economica) tra Cina e Occidente"

Articolo per Affaritaliani.it della senatrice di Forza Italia Virginia Tiraboschi, che ha scelto di non essere presente a Montecitorio per l'intervento del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. In questo articolo spiega i motivi del suo gesto



Un giorno si scriverà qualcosa del periodo compreso tra il 2014 e il 2022, come un intervallo nell’evoluzione della geopolitica europea del XXI secolo. Il drammatico e per molti versi inaspettato 2014 alla fine ha portato solo a una tregua temporanea tra Mosca e l’Occidente, iniziando subito dopo i preparativi per un nuovo round del confronto. Questa preparazione non è stata ostacolata dai tumultuosi 4 anni di presidenza Trump, dall’uscita del Regno Unito dalla UE, dalle crisi croniche in Medio Oriente, dall’ascesa di Pechino, nè dalla pandemia.



In questo quadro incerto non si possono trarre conclusioni definitive su ciò che la nuova realtà europea puó diventare nei prossimi anni e decenni. Tutto dipende dall’esito finale dell’operazione militare russa, dalla natura e dai risultati della prossima transizione politica ucraina, dalla stabilità dell’unità antirussa dell’Occidente, dalla dinamica degli equilibri geopolitici globali, dalla gravità dei problemi comuni e da molti altri fattori. Tuttavia sono possibili alcune considerazioni per le quali, ieri, non ero presente in aula in occasione dello speech di Zalensky, considerazioni che in ultima analisi faranno piombare la Russia e l’Europa in una lunghissima crisi economica e che faranno riemergere lo scontro per la leadership economica mondiale tra Cina e USA:

1) la Russia ha sottratto inconsapevolmente alla Cina - così sembra - il ruolo di principale nemico e oppositore dell’Occidente. Il contenimento delle ambizioni di Pechino non è certamente rimosso dall’agenda di Washington e dei suoi partner europei, è semplicemente relegato in secondo piano. Sulla questione ucraina, Pechino ha assunto una posizione estremamente cauta, forse anche distaccata. Xi Jinping ha sottolineato il rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale di tutti gli Stati, Ucraina compresa. Solo tentativi chiari da parte dei Cinesi di risolvere il problema Taiwan con mezzi militari potrebbero cambiare l’attuale scala di priorità occidentali, ma mosse simili, sembrerebbero improbabili nel prossimo futuro.

2) Mosca non ha più alleati in Occidente: anche figure come la leader della destra francese, Marine Le Pen concorda nel condannare le azioni russe.

3) La Russia è destinata a una lunga pausa nel dialogo internazionale ai massimi livelli: le numerose visite dei leader occidentali a Mosca alla vigilia della crisi sono da attribuire al numero di fallimenti conseguiti. La Russia non si è convinta di nulla, un compromesso geopolitico e diplomatico si è rivelato irraggiungibile.

4) Mosca deve affrontare una corsa agli armamenti lunga e molto costosa. Sarà difficile tornare a parlare di moratoria sull’espansione della NATO.

5) La Russia diventerà obiettivo permanente e prioritario delle sanzioni economiche occidentali. Per sbarazzarsi completamente dalle forniture russe, soprattutto energetiche, all’Europa occorre molto tempo, ma non credo si possa tornare indietro. L’addio al Nord Stream 2 sarà seguito da una riduzione degli acquisti di gas russo, anche se fonti alternative si riveleranno molto costose. Lo stesso vale per altre materie prime o mercati mondiali, nei quali la Russia mantiene ancora una posizione rilevante.

6) Mosca sarà costantemente tagliata fuori dalle catene tecnologiche globali esistenti e tuttora emergenti che determineranno la transizione dell’economia mondiale verso un nuovo paradigma. La cooperazione tecnologica di Mosca con l’Occidente diminuirà, mentre aumenterà la dipendenza tecnologica russa dalla Cina.

7) Assisteremo a una dura battaglia tra Mosca e l’Occidente per far breccia nelle menti e nei cuori degli uomini e delle donne che vivono nei paesi in via di sviluppo: la Russia sarà presentata dall’Occidente come un paese che ha sfidato le norme fondamentali del diritto internazionale che mina le basi della sicurezza non solo europea, ma globale. L’obiettivo strategico sarà il massimo isolamento di Mosca sulla scena mondiale, per bloccare i rapporti russi in politica estera e per compensare in campo economico almeno in parte i danni causati dall’interruzione della cooperazione con l’Occidente.



Per quanto tempo la Russia riuscirà a resistere a tale pressione? Saprà trovare opzioni realistiche per sviluppare un’efficace controstrategia che possa minacciare e sfidare gli avversari occidentali? Sarà in grado di trovare risorse non occidentali per modernizzare l’economia e lo stato sociale?Tutte queste domande, non così nuove per Mosca, sono di particolare attualità, ma una risposta scolpita nella pietra, credo che sia impossibile anche per il più esperto analista di guerre e di politica internazionale. Ció che invece mi sento di poter affermare con grande preoccupazione sarà la forte crisi economica in cui cadranno l’Europa e la Russia con un rischio di possibili future metastasi anche in altre parti del pianeta.

