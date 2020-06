Toscana,l'attacco sessista di Giani a Ceccardi: "Sei al guinzaglio di Salvini"

A poco più di due mesi dalle elezioni Regionali, in Toscana esplode una bomba politica destinata a fare rumore. Il candidato del centrosinistra Eugenio Giani, ha duramente attaccato la sua avversaria del centrodestra Susanna Ceccardi con una frase sessista. "Il mio avversario è Salvini che si porta dietro al guinzaglio una candidata". La parola “guinzaglio” - si legge su Repubblica - ha scatenato il putiferio. "Non voglio fare la vittima - la replica di Ceccardi - Una certa sinistra griderebbe allo scandalo se un nostro esponente dicesse a una donna dello schieramento avversario che è buona solo a stare al guinzaglio come una cagna".

Il Pd a questo punto vuole un cambio di passo di Giani, sia nello staff che nella comunicazione. Per tutto il giorno dirigenti e rappresentanti dem rimbrottano Giani, da Lotti a Nardella. «O cambi o rischiamo grosso» è il senso. La segretaria Bonafè è irritatissima. Addirittura su Giani interviene il Nazareno, dove si è diffusa grande agitazione per lo scivolone, con l’emissario di Zingaretti Marco Furfaro, responsabile comunicazione della segreteria nazionale. E suona l’allarme rosso per la seconda grossa gaffe di Giani dopo quella dei «carriarmati per fare l’inceneritore», che aveva fatto rivoltare la sinistra.

E, come se non bastasse, - prosegue Repubblica - in serata pure le Sardine intervengono col Mattia Santori. Da una parte per attaccare lo scivolone: "Se Giani passa il segno e svilisce il dibattito politico come oggi per noi è da condannare». Dall’altra per lanciare un aut aut: "Se lo sosterremo? Non è deciso. Il sentimento diffuso tra le Sardine toscane è che manchi un quid. Giani allarghi la coalizione o con volti innovativi nella sua lista del presidente come ha fatto Bonaccini o mostrando coraggio su ambiente, cultura e patrimonio pubblico".