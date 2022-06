Verona, Tosi aderisce a Forza Italia. Appoggio ufficioso a Sboarina?

Flavio Tosi entra in Forza Italia, il video con le immagini della conferenza stampa dell'ex leghista candidato sindaco a Verona



L'ingresso di Flavio Tosi in Forza Italia accentua il punto di domanda sull'eventuale apparentamento dell'ex sindaco di Verona ed ex vicesegretario della Lega con Federico Sboarina, che il 26 giugno sfiderà Damiano Tommasi, arrivato primo domenica scorsa alle elezioni comunali nella citàà scaligera. Al momento da Lega e Fratelli d'Italia rispondono che "non si sa ancora, vedremo".



Da un lato c'è la volontà di non consegnare Verona al Pd, dall'altro però, soprattutto per la Lega, è molto difficile da digerire un matrimonio con Tosi, che uscì dal Carroccio sbattendo la porta anni fa in polemica con Matteo Salvini. L'ipotesi principale, tutta da verificare, è quella di una dichiarazione a favore di Sboarina e non di Tommasi, un blando e ufficioso appoggio al candidato di Lega e FdI ma senza apparentamento ufficiale. A domanda precisa, Tosi ha risposto aprendo al sindaco uscente: ''Quello che manca è solo l'apertura del confronto da parte di Sboarina...''.

L'INGRESSO DI TOSI IN FORZA ITALIA - "Questa mattina ci siamo incontrati con Flavio Tosi e coi nostri capigruppo e coi rappresentanti delle liste civiche. Tosi ha deciso di aderire a Forza Italia. Oggi grazie alla sua scelta significa che forza Italia a Verona rappresenta il 24 per cento ed e' un dato importante in vista della prossima tornata amministrativa". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in conferenza stampa nella sede del partito, alla presenza dell'ex-sindaco e candidato di FI al primo turno a sindaco di Verona.

Centrodestra, Berlusconi: benvenuto Tosi, Fi in forte ripresa - "Benvenuto in Forza Italia a Flavio Tosi. Amministratore stimato e di grande esperienza, è stato artefice di un risultato importante anche in questa tornata di elezioni amministrative. Darà un contributo decisivo al successo elettorale del centrodestra a Verona e più in generale al nostro movimento. Forza Italia è in forte ripresa, cuore e fulcro del centro destra: continueremo a lavorare per renderla ancora più forte". Lo afferma, in una dichiarazione, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Leggi anche: