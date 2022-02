Centrodestra flop alle Politiche e Liguria al Pd. Il piano di Toti. Inside

Il piano di Italia al Centro, con Renzi e Mastella



La rottura tra Giovanni Toti e gli altri partiti del Centrodestra, pur divisi tra loro, è ormai ufficiale. Il leader di Cambiano! si prepara in vista delle prossime elezioni a far nascere la nuova formazione centrista, che probabilmente si chiamerà Italia al Centro, assieme a Matteo Renzi e a Clemente Mastella. Un rassemblement moderato che punta a diventare il terzo polo alle Politiche, considerando che al 99,99% si andrà alle urne con l'attuale sistema elettorale, il Rosatellum (un terzo di maggioritario-uninominale e due terzi di proporzionale).

Fonti leghiste ai massimi livelli spiegano come il piano del Governatore ex Forza Italia sia a questo abbastanza chiaro. Italia al Centro si presenterà alle elezioni indipendente da Pd-M5S e dal Centrodestra (che nonostante le lite di oggi troverà il modo di tornare assieme) e in Liguria, Regione dove Toti ha un ottimo seguito personale, nei quattro collegi elettorali della Camera e nei due per il Senato sarà determinante nel sottrarre consensi all'alleanza Lega-FdI-FI, facilitando così la vittoria del Centrosinistra nei sei mandati diretti liguri.

Poi il leader di Cambiamo!, che nel suo progetto neo-centrista rischia seriamente di divorziare da Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia con il quale aveva fondato Coraggio Italia e che intende rimanere fedele al Centrodestra, verrà eletto a Roma, in Parlamento, nel proporzionale (pur correndo probabilmente anche in uno dei collegi della sua Regione) grazie anche all'alleanza con Renzi e Mastella. In questo modo in Liguria, dove le elezioni non si dovrebbero tenere fino al 2025, si andrà a votare già l'anno prossimo, a causa del trasloco del Governatore da Genova alla Capitale.

A quel punto, all'inizio dell'estate 2023 e dopo le Politiche, con Toti ormai lontano dal Centrodestra, il Pd, assieme ai suoi alleati, avrebbe vita facile a riconquistare la guida della Regione. In sostanza, nel giro di pochi mesi il fondatore di Cambiamo! otterrebbe un doppio risultato: diventare parlamentare, con la speranza che l'eventuale pareggio a livello nazionale porti Italia al Centro a essere l'ago della bilancio determinante per la formazione del nuovo governo, e far perdere la Liguria al Centrodestra e in particolare alla Lega, partito con il quale lo scontro è stato molto forte dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale e la frantumazione della coalizione (in particolare con i franchi tiratori che hanno affossato la presidente del Senato Casellati).