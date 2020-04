Ue, Meloni: "Da Conte metodi da regimi totalitari"

"Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell'edizione più vista dei tg, trasmessa in diretta sulla prima rete del servizio pubblico, per accusare l'opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica e senza contraddittorio. Credo non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo. Mi aspetto che la RAI mi dia possibilità di replica alla stessa ora, con lo stesso tempo e con la stessa visibilità. Il Presidente della Repubblica Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni dopo la conferenza stampa del premier.



LE PAROLE DI MATTEO SALVINI - "USARE la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da REGIME, roba da Unione Sovietica. Perché non hanno bloccato il MES? Perché il PD vuole la tassa patrimoniale? Perché i 5Stelle vogliono ancora bloccare la TAV? Perché Leu vuole tassare la casa e i risparmi degli italiani? Dov’è la cassa integrazione promessa? Quando arrivano davvero i soldi? Che fine ha fatto il blocco dei mutui per chi è in difficoltà? Cosa fanno per aiutare chi non ce la fa a pagare affitti, rate e bollette? Perché non aiutano davvero partite IVA e autonomi? Quando arriveranno i soldi promessi alle imprese? Sempre #colpadisalvini???A ltro che “collaborazione”, che delusione signor Conte".



RENZI: SU MES E UE DIBATTITO IN PARLAMENTO, NON IN TV - "Ottima la scelta di Vittorio Colao, ottima! Bene riaprire le librerie, come avevamo chiesto, ma bisogna riaprire in sicurezza anche le fabbriche: altrimenti moriremo di fame. La patrimoniale non esiste, bene. Su Mes e Europa si faccia un dibattito in Parlamento, non in TV #Conte". Lo scrive su twitter Matteo Renzi, leader Iv.



Quagliariello, attacchi Conte di gravita' inaudita - "Sulla materia europea non di rado mi capita di essere in disaccordo con Salvini e Meloni. Non per questo posso esimermi dal notare che da parte del presidente del Consiglio attaccare l'opposizione in diretta televisiva a reti unificate senza possibilita' di replica e' un fatto di inaudita gravita' istituzionale. Cosi' come immaginare una struttura che prepari la ripartenza del Paese aperta agli esperti senza il coinvolgimento dell'opposizione e' una scelta gravida di conseguenze. Il Paese si puo' trasformare in una corrida, l'arbitro lo deve evitare". Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, di 'Idea-Cambiamo'.



Sibilia (M5s), chi ama propria patria sta con Conte - "Egregio Conte, chiaro e cristllino. Si continua a lavorare su manovra ambiziosa con al centro i 'Coronabond'. L'Europa deve dimostrare di essere all'altezza della Storia e di stare lontano dagli egoismi nazionali. No patrimoniali, no fondi a carico dei cittadini. De profundis senza se e senza per quanto riguarda il ricorso al Mes Cosi' come sempre sostenuto. Giusta la citazione per le posizioni di Salvini e Meloni: puro sciacallaggio, fanno male al Paese. Noi lavoriamo per gli italiani. Chi ama la propria patria come me sta con il primo ministro Giuseppe Conte". Lo afferma il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia.