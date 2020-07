Ue, "stop alla tassazione agevolata". Gentiloni dichiara guerra all'Olanda

La Commissione europea vara un piano contro i Paesi membri che adottano prassi fiscali aggressive, proprio mentre dal Tribunale dell'Unione europea arriva la doccia gelata: la giustizia Ue ha annullato la decisione delle Commissione Ue sui "tax ruling" irlandesi a favore di Apple."Il Tribunale annulla la decisione in questione perché la Commissione non è riuscita a dimostrare in modo giuridicamente adeguato l'esistenza di un vantaggio anticoncorrenziale ai sensi dell'Articolo 107", si legge nella sentenza. Si tratta del braccio di ferro sui presunti aiuti illegali - sotto forma di 13 miliardi in sconti fiscali concessi dallo Stato - che Apple doveva restituire al governo irlandese. L'Irlanda, che difende il suo regime fiscale, è dal 2016 che si rifiuta di recuperare la cifra colossale di aiuti che l'Antitrust europeo ha dichiarato illegali.



"State sicuri che una singola sentenza non scoraggerà il nostro impegno sulla questione" della giusta tassazione dei profitti realizzati nell'Ue, "al contrario", ha commentato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in videoconferenza proprio per presentare il piano Ue contro l'evasione. "Non si tratta di paradisi fiscali, ma del rischio che in alcuni paesi della Ue ci siano politiche di pianificazione fiscale aggressiva per attrarre imprese, un rischio che danneggia la parita' di condizioni nel mercato unico", ha spiegato Gentiloni aggiungendo che "per quanto riguarda l'Olanda i nostri giudizi sono quelli contenuti nelle raccomandazioni in cui si mette l'accento sui rischi di politiche fiscali aggressive in alcuni paesi, una situazione che riguarda 5-6 stati" dell'Unione. Oltre all'olanda hanno ricevuto indicazioni per intervenire in tali situazioni Cipro, Malta, Lussemburgo, Irlanda, Ungheria.

La decisione riguardante Apple non ferma dunque la battaglia europea contro i paradisi fiscali: la nuova offensiva contro l'evasione fiscale delle aziende in Europa ha l'obiettivo di colpire quei Paesi che concedono non solo "misure preferenziali" ma che hanno in piedi "regimi fiscali che possono avere gli stessi effetti dannosi", togliendo gettito ai Governi e quindi ai cittadini. Bruxelles ha proposto quindi di modificare il Codice di condotta della tassazione per le imprese che finora ha regolato il concetto di 'concorrenza fiscale equa' all'interno della Ue."Una tassazione equa è il trampolino di lancio che aiuterà l'economia a riprendersi dalla crisi. Dobbiamo rendere la vita più facile a cittadini e imprese onesti quando si tratta di pagare le tasse, e più difficile per truffatori e imbroglioni fiscali", ha detto Gentiloni.La Commissione intende agire per gradi. Prima di tutto attraverso un piano d'azione "per una tassazione equa e semplice che sostenga la ripresa", che contiene 25 iniziative da attuare entro il 2024.



Tra queste: ridurre gli ostacoli amministrativi per le imprese, attraverso una "semplificazione fiscale" che vada anche verso un sistema europeo dell'Iva, aiutare le autorità a condividere dati in modo efficiente per combattere frode ed evasione, rivedere la direttiva sulla cooperazione amministrativa per estendere le regole sulla trasparenza anche alle piattaforme digitali.Gli Stati si scambieranno automaticamente le informazioni sulle entrate generate dai venditori online, cosa che aiuterà non solo le autorità nazionali a identificare dove le tasse devono essere pagate, ma ridurrà anche il peso amministrativo delle imprese che non dovranno rispettare i diversi obblighi di reporting.C'è poi la riforma del Codice di condotta per la tassazione delle imprese, per assicurare che possa effettivamente individuare e contrastare tutte le forme di concorrenza fiscale sleale e dannosa. Non è ancora una proposta legislativa, ma per ora solo una comunicazione su cui gli Stati potranno confrontarsi.