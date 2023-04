Utero in affitto, Schlein non risponde: parte la guerra tra femministe-LBGT

Elly Schlein, la grana è scoppiata: cosa sta succedendo

E alla fine la grana è scoppiata a causa di una robusta rete di contraddizioni che da tempo attanaglia la sinistra. La lotta è tra le femministe e i rappresentanti LGBT e il motivo del contenere è naturalmente l’utero in affitto o, con parole più leziose, la maternità surrogata che in Italia è vietata ma all’estero, in alcuni Paesi, è permessa e così i più ricchi vi fanno ricorso, un po’ come avvenne per l’aborto.

Ma questo porta a insospettati contrasti e a vere e proprie guerre di religione dentro l’ideologia Woke, che sta infestando l’Occidente. Ad esempio, è da tempo che le femministe più accorte hanno drizzato le orecchie, e non si fanno più intortare dai vari Zan e similari. Molte battaglie LGBT sono contro le donne perché ne ledono i diritti conquistati in anni e anni di dure battaglie.