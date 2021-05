"Vecchione? E' il 'padrino' di Conte". Bomba de Il Riformista sull'ex premier

Un vero e proprio blitz, andato in scena il 13 maggio e che ha visto Mario Draghi muoversi in prima persona per rimuovere in fretta e furia dal suo incarico il prefetto Gennaro Vecchione, ex generale della Guardia di Finanza sostituito ai vertici del Dis (Dipartimento Informazioni per la Sicurezza) da Elisabetta Belloni. Una scelta che ha mandato su tutte le furie il predecessore del presidente del Consiglio, quel Giuseppe Conte che proprio a Vecchione era legato da un rapporto di vecchia data e che pare abbia influenzato la stessa scelta dell’Avvocato del Popolo di scendere in campo, nell’arena della politica.

Come raccontato da Il Riformista, infatti, sarebbe stato proprio Vecchione “a individuare Giuseppe Conte e valorizzarlo, a partire dal 2017, agli occhi del Movimento Cinque Stelle e della Lega, due partiti vicini per ragioni diverse alla figura di Vecchione stesso”. E non a caso l’ex comandante delle Fiamme Gialle era stato prontamente promosso dall’allora premier a capo del Dis, con uno dei primi atti di quel governo, e poi confermato nel dicembre 2020.

Del rapporto tra Vecchione e Conte si è scritto e detto molto, a partire dall’amicizia che legherebbe le mogli dei due. Secondo Paolo Fusi, consulente di business intelligence con la sua Ibi, per inquadrare il contesto bisogna guardare alla Fondazione Sciacca, vicina alla destra cattolica ultraconservatrice e che vede nel ruolo di presidente lo storico avversario di Papa Francesco, il cardinale Burke. Il comitato direttivo comprende il vice capo della polizia Vittorio Rizzi, il ministro Giancarlo Giorgetti, il segretario della Lega Matteo Salvini. E sul sito web della Fondazione fa capolino anche il nome di Gennaro Vecchione. Un circolo esclusivo e riservatissimo.

Secondo Fusi “è stato Vecchione a presentare Conte a Grillo e Casaleggio. Perché Conte viene da ambienti cattolici trasversali e autorevoli, non necessariamente ostili a Bergoglio. Si parla dell’Opus Dei. Ma si è messo in una posizione tale da garantire gli uni e gli altri”. E ancora: “Vecchione è stato insostituibile per la fondazione Sciacca e per Conte. Ha lavorato al trait-d’union tra Movimento e Lega, e la Fondazione ha potuto contare sul capo dei servizi segreti, avendo quindi accesso a informazioni fondamentali”. Sulla Sciacca, a dispetto dei nomi altisonanti che la animano, “si sa ancora molto poco”. Ma per Fusi avrebbe giocato un ruolo chiave “nell’incontro tra Di Maio e Steve Bannon, che stava creando il suo progetto populista The Movement, andato in scena il 19 settembre 2018”. Un filo interrotto ora dal premier.