Vertice Ue, Renzi a Conte: “È stato bravo ma ora Mes. Salvini è stato fregato”

VERTICE UE, RENZI A CONTE: "LEI E' STATO BRAVO, SAREMO SEMPRE PIU' AL SUO FIANCO"

"Lei ha fatto l'interesse del Paese. Se questa sarà la strada su cui vorrà proseguire, noi saremo sempre piu' convintamente al suo fianco e di chi sceglie l'Europa contro il nazionalismo". È il riconoscimento di Matteo Renzi a Giuseppe Conte, intervenendo in aula al Senato in replica all'informativa proprio del premier sull'esito del Consiglio Ue. Lo stesso Renzi che a inizio anno, solo qualche mese fa, aveva portato sull'orlo della crisi la maggioranza. Ma la maggioranza ora appare più compatta, per detta dello stesso presidente del Consiglio. Resta "l'ostacolo" Mes, ancora oggetto del dibattito fra le forze che sostengono il governo.

VERTICE UE, RENZI A CONTE: "ORA RIFLETTA SUL MES"

"I 37 miliardi del Mes hanno una condizionalità inferiore ai prestiti del Recovery Fund - afferma Renzi in Aula - arrivano in autunno e sfido l'intero arco parlamentare a trovare un presidente di Regione o un candidato presidente di Regione che dica no al Mes perché sono soldi che vanno ai cittadini". Quanto alla gestione delle risorse che deriveranno dal pacchetto europeo e alle indiscrezioni delle ultime ore che vorrebbero una task force che le gestisca, Renzi chiede: "Presidente, sorprenda il Parlamento e il Paese. Anziché' una task force ci regali ad agosto un dibattito parlamentare in cui la forza della maggioranza sarà sfidare le opposizioni non sulla base di un generico programma di riforme ma su un completo business plan. Andiamo in aula ad agosto, sfidiamo l'opposizione e diciamo come vogliamo spendere questi soldi".

VERTICE UE, RENZI A CONTE: "SALVINI E' STATO FREGATO"

Non è mancata l'ironia caustica nell'intervento del leader di Italia Viva, tipica delle sue arringhe parlamentari. "Salvini ha detto che l'accordo e' una fregatura grossa come una casa. Sono d'accordo - ha detto Renzi - è una fregatura per gli amici di Salvini Wilders, per Afd, per la Le Pen, per chi scommetteva sul fallimento dell'Europa, per i nazionalisti", ha concluso.