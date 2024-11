Ucraina, Tajani: "La nostra posizione è la stessa: le armi italiane solo per la difesa" |Video

"Non si è parlato di utilizzo delle armi, la nostra posizione è sempre la stessa. Le armi italiane vanno usate solo nel territorio ucraino per la difesa. Abbiamo parlato di come aiutare l'Ucraina" così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della riunione di Varsavia con i Ministri degli Esteri di Polonia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna ed Unione europea in occasione dei 1000 giorni dall’aggressione russa all’Ucraina.