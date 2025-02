Almasri, Renzi: "Nordio e Piantedosi come gatto e la volpe. Altro che Tolkien, qui è Pinocchio"

Lo scontro in Senato

Matteo Renzi ha usato riferimenti a Pinocchio per criticare il governo Meloni durante un intervento in Senato sul caso Almasri.

Le accuse di Renzi

"Meloni vorrebbe essere la fatina, ma fa l’omino di burro", ha detto Renzi, paragonando Nordio e Piantedosi al Gatto e alla Volpe. Ha poi attaccato Delmastro e il presidente del Senato, invitandolo a garantire il dibattito democratico